Una joya de Galicia, candidata a "Destino Musical del Año" por su festival de los escenarios imposibles

Que Galicia cuenta con algunos de los mejores entornos naturales del mundo es una realidad. Que en cuanto a música, los festivales gallegos son unas de las grandes propuestas a nivel cultural también lo es.

Por tanto, si se mezclan estos dos aspectos, un entorno natural único y la música, el resultado es inmejorable. Este es el caso del festival de los "escenarios épicos", que reúne música, vino, gastronomía y patrimonio en uno de los paraísos naturales más espectaculares de la comunidad: la Ribeira Sacra.

De Best Small Festival a Destino Musical del Año

No es otro que el 17º Ribeira Sacra, que tras cuatro años consecutivos alzandose con el galardón de Best Small Festival en los prestigiosos Iberian Festival Awards ahora opta a ser distinguido como "Destino Musical del Año".

Una nominación que llega en los Tiim Awards, unos premios que " reconocen la trayectoria de artistas y proyectos que hacen de la música un verdadero motor de dinamización turística, social y económica" y que han anunciado este miércoles los finalistas de su primera edición. Unas nominaciones entre las que destaca una alta presencia gallega.

El 17º Festival Ribeira Sacra opta a lograr la distinción de "Destino Musical del Año". Para ello deberá competir con el MUWI La Rioja Music Fest (La Rioja), el WARM UP Estrella de Levante (Murcia) y el Festival Pirineo Sur (Huesca).

Evento Musical del Año

Este no es el único premio al que opta el festival, que este verano celebró su novena edición con más de 3.000 asistentes que vibraron en sus "escenarios épicos". Cuenta con otras tres nominaciones: "Iniciativa Turística Musical del Año", "Innovación en Turismo Musical" y "Proyecto Sostenible en Turismo Musical".

No es el único festival gallego que se encuentra entre los finalistas de los Tiim Awards. Junto a él se encuentran el Festival Sinsal SON Estrella Galicia celebrado en la Isla de San Simón (en la categoría "Proyecto Sostenible en Turismo Musical") y el Big Sound, que con celebración en Pontevedra, Barakaldo, Sevilla, Torrevieja y Valencia opta a ser "Evento Musical del Año".

Finalistas

Estos son todos los finalistas de todas las categorías de los Tiim Awards:

Destino Musical del Año

MUWI La Rioja Music Fest (Logroño )

WARM UP Estrella de Levante (Huesca)

Festival Pirineos Sur (Huesca)

Festival Ribeira Sacra

Destino Musical del Año en la Comunidad Valenciana

Spring Festival (Alicante)

Low Festival (Benidorm)

Gandia Ciudad de Festivales (Gandia)

Nómade Festival (Ontinyent)

Tierra Bobal Fest (Utiel-Requena)

Evento Musical del Año

BigSound Festival

Bilbao BBK Live (Bilbao)

Festival Pirineos Sur (Huesca)

Icónica Santalucía Sevilla Fest (Sevilla)

Público durante la celebración del Big Sound el pasado mes de julio en Pontevedra / Iñaki Abella

Iniciativa Turística Musical del Año

Festival Pirineos Sur (Huesca)

Festival Ribeira Sacra

Prestoso Fest (Asturias)

Sierra Sonora (La Rioja)

Innovación en Turismo Musical

Dona Festival (Valencia)

Festival Ribeira Sacra

Prestoso Fest (Asturias)

Sierra Sonora (La Rioja)

Proyecto Sostenible en Turismo Musical

Festival Ribeira Sacra

Festival Sinsal SON Estrella Galicia

Música pel Clima (Valencia)

Rototom Sunsplash (Castellón)

Sonidos Líquidos (Lanzarote)

La gala de entrega de esta primera edición de los Tiim Awards, los Premios de Turismo Musical de la Comunidad Valenciana, se celebrará el 10 de diciembre en el auditorio Roig Arena de Valencia.