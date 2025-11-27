Los auxiliares de enfermería se unen a la Atención Primaria y los sindicatos acusan a la Xunta de manipular los datos

El sistema sanitario gallego básico se declara en huelga por prácticamente todos sus costados. A mayores de los facultativos de Atención Primaria (AP) que siguen al pie de guerra, inicia mañana su huelga el personal técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). La Unión Sindical Obrera (USO) y la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO convocan un parón estatal durante toda la jornada de este viernes, que finalizará a las 8.00 horas del 29 de noviembre.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) acaba de exponer la actividad «imprescindible» de los servicios sociales y del Servizo Galego de Saúde (Sergas) en el cuidado básico y continuo de los usuarios. Por ello, fija una cobertura del 100% de la actividad en los servicios de urgencias; quirófanos; paritorios; consultas y pruebas urgentes o inaplazables; dispensación de medicamentos, hemoderivados y productos sanitarios; y áreas de hospitalizaciones.

A un tiempo, la segunda jornada de Primaria volvió a concentrar a cientos de médicos frente a la Consellería de Sanidade para exigir soluciones a los gestores políticos de un problema que se remonta «a hace más de 20 años» y denunciar, además, que las cifras de seguimiento que expone la Xunta están falseadas.

Durante la jornada de ayer, el sindicato CIG ya denunciaba unos «servicios mínimos abusivos impuestos», y tanto O'Mega como CIG acusaron al Gobierno gallego de «manipular» los datos de seguimiento de la huelga y de proporcionar «más servicios mínimos» que los que normalmente hay en centros de salud.

El seguimiento de la huelga

En ese sentido, Manuel G. Moreira, portavoz de CIG-Saúde, indica a EL CORREO GALLEGO que si se tiene en cuenta cuántas «personas podían hacer huelga, la participación sería del 50%, pero muchos usuarios de servicios mínimos también secundaron el parón». Por ello, el sindicato defiende que la participación se está incrementando, mientras que Sanidade apunta a un 5%, un seguimiento que al titular de la Consellería, Antonio Gómez Caamaño, le parece «bajo».

Según la Xunta, durante el turno de mañana del jueves el seguimiento ha sido, en el área sanitaria de A Coruña-Cee, del 5,6%; en la de Santiago e Barbanza, del 9,4%; en la de Ferrol, del 5%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, del 1,9%; en la de Ourense, Verín e O Barco, del 1%; en la de Pontevedra e O Salnés, del 5,3%; y en la de Vigo, del 5,5%.

Ante estos datos, el delegado del sindicato O'Mega en el área sanitaria de A Coruña, Alberto Freire, se mostró sorprendido por estos porcentajes: «Los datos que están dando no son reales».

Por su parte, el sindicato O'Mega recuerda en un comunicado que solo convoca a los facultativos de Atención Primaria y que la convocatoria de CIG, que incluía a todo el personal, «facilitó que la Consellería obtuviese el porcentaje sobre el total del personal». Así, para la jornada de hoy exponen que de los 247 profesionales en el turno de mañana en A Coruña, la participación real sería del 47,7% al descontar 61 ausencias justificadas y 100 de servicios mínimos. De los 86 que podrían hacer huelga, apuntan, 41 la secundaron.

En la rueda de prensa, Caamaño ha reivindicado la negociación llevada a cabo por Sanidade, que «demostró su afán negociador» alcanzando un acuerdo que permitió la desconvocatoria del paro por parte de cuatro centrales sindicales: CSIF, CCOO, UGT y Simega.

El conselleiro ha aprovechado la comparecencia para agradecer la «implicación y responsabilidad» de todos los profesionales de Primaria, «que están permitiendo que estas jornadas transcurran sin incidencias destacables y con el menor impacto asistencial posible para no perjudicar a los pacientes». Además, ha avanzado que las medidas acordadas por la consellería y los sindicatos se abordarán en la próxima Mesa Sectorial, prevista para el próximo viernes 5 de diciembre.