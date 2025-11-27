Continúa el frío y vuelven las lluvias: así serán los últimos días de noviembre en Santiago
El frío volverá a ser protagonista tras un fin de semana en el que se vivieron las primeras nevadas de la temporada en la comunidad
La famosa advertencia de Juego de Tronos, "Winter is coming", no hace falta repetirla, porque lo cierto es que el invierno ya ha llegado a Galicia y parece que para quedarse.
Después de que la comunidad recibiese una gran ola de frío en los últimos días, dejando las primeras nevadas de la temporada el pasado fin de semana, el frío seguirá siendo protagonista en los próximos días.
La comunidad irá perdiendo progresivamente la influencia anticiclónica durante este jueves, con vientos del suroeste que traerán mucha humedad a la franja atlántica, como señala MeteoGalicia.
En este contexto, se esperan cielos más nublados en la mitad oeste, pudiendo producirse algunas lluvias débiles. Las temperaturas máximas sufrirán un leve ascenso respecto a los últimos días, mientras que las mínimas permanecerán sin cambios o con una ligera bajada.
Un nuevo frente
De cara a este viernes la situación será muy parecida, con el acercamiento de un frente poco activo que dejará algunas nieblas durante la mañana y lluvias débiles a partir del mediodía en la franja atlántica. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, y los vientos soplarán del suroeste.
La situación cambiará ligeramente a partir del sábado, con la llegada de un nuevo frente de aire frío. Aunque no se espera que sea un frente especialmente activo, dejará lluvias en gran parte de España un descenso generalizado de las temperaturas a nivel nacional.
El frente entrará el sábado por Galicia y se extenderá por toda la Península. Con su aproximación se intensificarán las precipitaciones, especialmente en el litoral gallego. Unas precipitaciones que podrían extenderse hasta el lunes.
En cuanto a las temperaturas, aunque los termómetros en gran parte de España se desplomarán, en el caso de Galicia la situación será muy similar a estos días, pudiendo darse incluso en algunos puntos un leve ascenso de las temperaturas.
El tiempo en Santiago
En el caso de Santiago, la capital gallega, al igual que el resto de la comunidad, vivirá un escenario típico del otoño, con cielos con abundante nubosidad baja, nieblas o brumas a primeras horas y precipitaciones moderadas, especialmente entre el sábado y el lunes.
Los termómetros se mantendrán bastante constantes. En cuanto a las máximas, rondarán los 13-14 ºC hasta la jornada del lunes, mientras que las mínimas irán subiendo ligeramente desde valores en torno a los 4-6 ºC de mediados de semana hasta rondar los 8 ºC al final del periodo.
En cuanto a la lluvia, la previsión señala el sábado como la jornada con lluvias más probables e intensas, especialmente por la tarde. El domingo habrá alternancia entre nubes y claros, mientras que el lunes se mantendría el ambiente gris con chubascos dispersos, sobre todo por la mañana.
