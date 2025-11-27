La Xunta anuncia una posible «flexibilización» de las medidas contra la dermatosis

Quedan dos días para que finalice la prórroga de medidas preventivas contra la dermatosis nodular contagiosa (DNC), una enfermedad que mantiene al ganado y a Galicia blindadas. Con el posible fin de las medidas a la vuelta de la esquina, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, vaticina una «flexibilización» de las restricciones en cuanto al la suspensión de ferias, concentraciones y mercados de ganado, ante la ausencia de casos en Galicia.

En declaraciones a los medios antes de participar en el Consello Agrario celebrado esta mañana en Santiago, la titular de Medio Rural explicó que esta tarde se celebra una reunión técnica para evaluar la resolución de los próximos días. «Se intentará flexibilizar un poquito más, con todas las precauciones siempre», indicó en referencia al blindaje del ganado. La incidencia de la dermatosis logró contenerse, por el momento, en Cataluña.

La conselleira reclamó al Ejecutivo central «medidas generalizadas» en todo el Estado, con una «mayor coordinación». También pidió incluir la dermatosis dentro de las pólizas de los seguros agrarios, una enfermedad que de momento no cubren. Gómez exigió unas indemnizaciones «comunes a todas las comunidades autónomas» y reiteró la petición de una vacuna preventiva, así como la retirada por parte de la Unión Europea de esta enfermedad de la categoría A —que indica su gravedad—, ya que no considera que sea tan grave como para que implique el sacrificio de toda la cabaña, «estén afectadas o no».

En cuanto a la sanidad animal, el Consello Agrario también abordó la gripe aviar y el confinamiento de las gallinas impulsado por el Ministerio de Agricultura. «Dos amenazas que esperemos que no lleguen a Galicia», señaló. La Consellería anunció cuatro casos activos de gripe aviar en la comunidad, aunque todos ellos afectan a aves salvajes.