El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Galicia: "Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo"

No es todos los días que un restaurante tiene la oportunidad de servir a un chef con doce estrellas Michelín. Los del restaurante O Carrabouxo, en la antigua estación de Cambre, vivieron este jueves al mediodía esa sensación cuando Martín Berasategui se sentó en su local a comer.

Jacobo Hiebra explica que el cocinero y su equipo se encontraban grabando por la zona y que llamaron para comer de repente. Berasategui y su equipo pidieron diferentes carnes, entre ellas ternera gallega y churrasco, además de verduras asadas. «Todo producto nacional, gallego», apuntó el propietario.

Tras la comida Berasategui se tomó su tiempo para saludar también a los empleados del restaurante. «Nos dijo que la comida estaba muy buena, nos lo agradeció, nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo», señala Hiedra. El cocinero vasco también posó con ellos para una foto donde hizo su ya icónico gesto con el puño cerrado.

El asador no es extraño a famosos y en su historia ha recibido a figuras del deporte coruñés y la música gallega, pero a Hiedra le emocionó particularmente que «un genio» como Berasategui pudiera comer en su restaurante. «Para mí como cocinero es un honor, él es un maestro, el máximo exponente de nuestra cocina», dice el cocinero.

Y es que Martín Berasategui ha sido nombrado Mejor cocinero según la Academia de Gastronomía Española y cuenta con una Medalla de Oro al mérito de Bellas Artes. Pero lo más importante de su trayectoria son las doce estrellas Michelín que ha ido consiguiendo durante su carrera, así como los más de una decena de restaurante de los que es propietario.

«El valor de estas personas y el comportamiento que tienen con nosotros y que le gustara todo, eso se aprecia. Al final llevamos 25 años sirviendo y aguantando de todo, que venga un genio y que te diga que todo está bien hecho se agradece y emociona», explica Hiedra.