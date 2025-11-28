Dime cuánto ganas y te diré qué piso puedes comprar: el m² de la vivienda en Galicia ya supera el salario mínimo

Una curva ascendente que parece no tener fin. Así se podrían definir los precios de los alquileres, de los metros cuadrados de las viviendas o los de la concesión de hipotecas en el último año. En cambio, no escalan a grandes zancadas los sueldos de los trabajadores, cuyo mínimo ya se ve superado por el valor del metro cuadrado.

Según los datos proporcionados por el Consejo General del Notariado, en septiembre el precio medio en Galicia ascendió más de un 4%, situándose en los 1.188 €/m². El salario mínimo interprofesional (SMI) al que se atiene buena parte de la ciudadanía no sube de los 1.184 euros al mes en 2025. «El precio medio de los pisos aumentó un 4,6%, hasta alcanzar los 1.530 €/m², y el de las unifamiliares se situó en 785 €/m², un 9,9% más que un año antes», indica en un informe. Es decir, quien quiera comprarse un piso en Galicia tendrá que abonar más de 1.500 euros por metro cuadrado. Esto, por ejemplo, se traduce en un coste medio de 122.400 € para un apartamento de 80m².

A nivel estatal, más de lo mismo. El informe elaborado por el Consejo General Notarial a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa en un 6% interanual el crecimiento medio, rondando los 1.940 euros el metro cuadrado. De 17 autonomías que hay en el Estado, desde septiembre los precios de la vivienda subieron en 16 de ellas, sobre todo en La Rioja, con un aumento del 32%, en Cantabria (23%) y en Canarias (22%). Los pisos superan los 2.230 euros el metro cuadrado en el mercado inmobilario nacional, lo que supone un encarecimiento del 8% con respecto al año pasado.

Y con estos precios cada vez más prohibitivos lo que sorprende es que la compraventa esté también al alza. Según los datos ofrecidos por el Consejo General Notarial, la compraventa de pisos se incrementó en un 6% en Galicia. Solo en el pasado mes de septiembre, se realizaron 2.472 compraventas de vivienda en suelo gallego. A un tiempo, «la precariedad laboral nos empuja a los jóvenes a seguir viviendo de alquiler el pisos compartidos y en mal estado», indica Zaira, una joven inquilina que vive en Santiago. «Estase a chegar a un horizonte no que non vemos saída», considera Roi, un joven de 22 años que trabaja y vive de alquiler. «Sendo becario nunha empresa e cobrando moito menos do SMI, é imposible independizarme economicamente», señala. Una situación que teme que empeore y lamenta que los veinteañeros de ahora nunca lleguen a «vivir sós, sen compartir con amigo e parella» si los precios siguen superando a los salarios.