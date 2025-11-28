El dueño de Sargadelos impone un ERTE de 15 días a 86 empleados y dice que dimite como CEO
Lo hace después de parar la producción este jueves por una inspección de trabajo
E.P.
El dueño de Sargadelos, Segismundo García, ha notificado a los representantes de los trabajadores el inicio de un procedimiento de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor con efectos desde el 27 de noviembre y hasta el 15 de diciembre y un total de 86 personas afectadas.
Al mismo tiempo, y según informa el propio Segismundo García a la prensa, el propietario de la histórica firma comunica al Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña su "dimisión como gestor o CEO" de la fábrica de cerámica de la que se hizo cargo en el año 2014, estando en situación concursal.
Afirma que la "chulería" de la inspección de trabajo le "obliga" a "cesar en las funciones ejecutivas que venía realizando" con fecha de este mismo viernes.
