Un galardón para cinco personalidades que proyectan al mundo lo mejor de Galicia

Cinco referentes que proyectan al mundo los valores, la vanguardia y la vitalidad de Galicia se subieron ayer al escenario del Edificio Fontán de la Cidade da Cultura de Santiago para recoger los premios Gallegos del Año. Constantino Fernández, presidente de Altia, la atleta Ana Peleteiro, Mabel Loza, catedrática de Farmacología de la Universidade de Santiago (USC), el escritor y periodista Manuel Rivas, en y Emilio Pérez Nieto, presidente honorífico del Grupo Pérez Rumbao, han sido los elegidos por su ingente contribución a la economía, el deporte, la ciencia, las artes y la política y la sociedad.

Los premiados, Emilio Pérez Nieto, Constantino Fernández, Mabel Loza, Ana Peleteiro y Manuel Rivas. / A.H./J.P./X.Á./C.A./L.P.

Los premios Gallegos del Año alcanzaron este 2026 su 33ª edición, la tercera desde que la Editorial Prensa Ibérica adquirió la histórica cabecera en enero de 2023. Un jurado independiente, comandado por el exrector de la Universidade de Santiago y expresidente de la Real Academia de la Lengua, Darío Villanueva, y con el presidente del Parlamento Miguel Santalices como presidente honorífico, ha sido el encargado de seleccionar a los premiados.

500 asistentes

La gala, que congregó a unas 500 personas en el Gaiás, comenzó a las 19.00 horas con la recepción de invitados. Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola, vicepresidenta, y el director general del grupo en Galicia, Juan Carlos Da Silva, dieron la bienvenida al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco y a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, entre otras autoridades.

A las 19.30 comenzó el acto de entrega de premios presentado por Susana López, redactora jefa de EL CORREO GALLEGO. La gala se inició con una actuación musical de Caamaño & Ameixeiras que interpretaron el tema Se souberas. A continuación, el editor Javier Moll tomó la palabra para dar la bienvenida a los asistentes. El presidente de Prensa Ibérica destacó que los cinco premiados representan lo mejor de una «Galicia activa, dinámica y capaz». Moll consideró que los Gallegos del Año son ya «un estandarte de la nueva etapa de un diario que, tras su incorporación a Prensa Ibérica hace tres años, está dando pasos firmes hacia la modernización y la innovación». El editor reafirmó la apuesta por un periodismo hiperlocal realizado con calidad, rigor y credibilidad.

Entrega

Tras el discurso, Moll entregó el primer galardón en la categoría de Política y Sociedad a Emilio Pérez Nieto, presidente honorífico de Pérez Rumbao, un grupo líder en el campo de la automoción en Galicia. La vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola, otorgó a continuación el premio a Mabel Loza, directora del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas. Durante este año, el Cimus ha recibido un nuevo reconocimiento a su labor investigadora al ser declarado Unidad de Excelencia María de Maeztu.

Tras una nueva actuación musical, uno de los principales referentes de la literatura gallega, Manuel Rivas, recogió el premio Gallegos del Año de la mano de la alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín. Durante su intervención, la regidora compostelana puso en valor unos premios «que buscan dar volume a certas voces que merecen ser escoitadas». También agradeció a Prensa Ibérica «o novo rumbo» tomado por EL CORREO GALLEGO, «unha cabeceira histórica na capital galega» que apuesta por la información local.

La gala prosiguió con el premio en la categoría del deporte a Ana Peleteiro, que este año sumó un nuevo logro a su carrera al recoger la medalla de oro en triple salto en el Campeonato Europeo de pista cubierta. Entregaron el galardón el director de EL CORREO GALLEGO, Xaime Leiro, y el presidente del jurado Dario Villanueva.

Pasadas las 20.30 horas, Alfonso Rueda subió al escenario para otorgar el último reconocimiento en la categoría de Economía y Emprendimiento. El jurado de los Gallegos del Año valoró la labor de Constantino Fernández Pico al frente de Altia, una compañía referente nacional e internacional en servicios digitales, con 4.000 trabajadores y presencia en 10 países. Tras sus palabras de agradecimiento, Rueda pronunció el discurso de clausura de la gala. El mandatario autonómico repasó la trayectoria de los cinco premiados a los que les dio las gracias por ayudar a expandir "esta Galicia sen límites». El presidente de la Xunta recalcó que esa tierra «ambiciosa, con visión e innovadora, pero cun pe firme na súa identidade e tradición» estaba bien representada en la gala celebrada en el Gaiás.

Tras las palabras de Rueda, el grupo Caamaño y Ameixeiras regresó al escenario para interpretar Catro Cousas y a continuación se cerró el acto con el Himno Gallego. Tras las fotos de familia de premiados, jurado y autoridades en el escenario, se sirvió un cóctel a los invitados.