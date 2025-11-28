Ganaderos gallegos celebran el regreso de ferias y mercados: «es una medida acertada»

El presidente de Gandeiros Galegos da Suprema -asociación que agrupa a los productores de carne de Ternera Gallega Suprema-, Santiago Rego, ha celebrado la decisión de la Consellería do Medio Rural de volver a autorizar la celebración de ferias y mercados de ganado, que estaban suspendidas como medida de prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa.

En declaraciones a EFE, Santiago Rego opina que la medida por parte de la Xunta de Galicia "es acertada" y devolverá cierta normalidad al sector ganadero gallego, dado que las restricciones al movimiento de animales dentro de Galicia tenía una influencia directa en el propio funcionamiento de las explotaciones y en la comercialización de la producción.

"Es acertada, porque hay que pensar que aquí en Galicia no ha llegado todavía la dermatosis, por lo que es lógico que permitan el movimiento de los animales dentro de la comunidad autónoma", ha dicho el presidente de Gandeiros Galegos da Suprema. "Al limitar las concentraciones de animales y las ferias, lo que hacían era imbricar un sistema que, en nuestra opinión, es más transparente", ha añadido.

De hecho, ha matizado que esa prohibición, que permanece en vigor hasta el día 30 de noviembre, "daba pie a que solo tuviésemos una vía de comercialización, que es la de toda la vida: el tratante o el operador que viene por las casas".

"Al no haber ni mercados, ni ferias, ni concentraciones de animales, no se alcanzan esos valores que tienen los animales en las ferias". Los tratantes van "explotación a explotación comprando, y eso hace que el precio esté más retenido. No hay esa alegría" que se percibe en los mercados, ha reconocido Santiago Rego.

Además, la prohibición también afectaba a la logística de las granjas, porque los ganaderos no podían "concentrar a los animales en un punto de carga para realizar ahí el pesaje", ha concluido.