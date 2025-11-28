Un hombre muere en A Coruña en un incendio en un edificio en la Sagrada Familia

Un hombre ha fallecido en un incendio en un edificio de la calle San Isidoro, en el barrio de la Sagrada Familia, en A Coruña, y otro varón fue trasladada en estado crítico al hospital por inhalación de humo. Dio cuenta de ello el 112 Galicia, que detalló que, mientras parte del edificio tuvo que ser desalojado, algunas personas debieron permanecer confinadas por seguridad.

Los bomberos explican que el origen del fuego, que se desató en torno a las 17.45 de la tarde, fue el cuadro eléctrico del edificio, aunque la Policía Nacional investiga las causas. Los servicios de emergencia permanecieron varias horas en la calle, que tuvo que ser cortada al tránsito. El edificio quedó cerrado y custodiado por las autoridades, lo que obligó a desalojar a una veintena de familias, ya que el edificio permanece sin luz, de las cuales las que lo necesitaron fueron realojadas.

El Concello habilitó el Polideportivo de la Sagrada Familia para coordinar las actuaciones y dirimir qué familias necesitaban alternativa habitacional, y la alcaldesa, Inés Rey, se personó en la zona para seguir el operativo. La compañía eléctrica trabaja en reponer el servicio.

Los bomberos de A Coruña intervienen con la autoescalera en el incendio en un edificio en la Sagrada Familia en el que ha fallecido una persona y otra se encuentra en estado crítico. / Iago López

La gran cantidad de humo afectó a las escaleras y las viviendas del edificio, y, tras sofocar las llamas y durante los trabajos de ventilación, los Bomberos localizaron a dos personas inconscientes en el primer piso. El personal del Servicio de Urgencias - 061 prestó asistencia sanitaria en el lugar a los heridos, pero solo uno pudo ser trasladado con vida, en estado crítico, mientras que el otro afectado falleció en el lugar. Más tarde, los bomberos actualizaron el estado del herido a grave.

La Policía Nacional y Protección Civil permanecen en la zona, así como los servicios de emergencia, con el fin de facilitar la salida de los residentes mientras se ventila el inmueble.