Segundo Cousido, el otro profesor gallego que se fugó después de abusar de menores

La detención en Cuba de Martiño Ramos, el profesor de Ourense condenado por agresión sexual a una menor que vivía una nueva vida en La Habana bajo la identidad de Martín Soto, ha reavivado el caso de Segundo Cousido Vieites, un maestro del colegio Salesianos de Vigo en paradero desconocido desde 2023 y sobre el que pesa una orden de busca y captura internacional.

Mientras Martiño Ramos salió de España legalmente porque en su caso no se acordó prisión provisional, Cousido -condenado a 32 años y medio por abusar sexualmente de seis alumnos menores- se fugó aprovechando un permiso de tres días, concedido para que se despidiera de su madre antes de cumplir la orden de ingreso en la prisión de A Lama en febrero de 2023. Nunca se presentó. Dos semanas después, la Guardia Civil de Cambados anunciaba que no conseguía localizar al profesor.

La principal hipótesis apuntaba a una fuga a Portugal, para después ocultarse en algún país de Latinoamérica, pero nunca hubo confirmación oficial sobre esta sospecha. Cousido, un habitual en la lista de los fugitivos más buscados, ha protagonizado varias campañas de la Policia Nacional para pedir la colaboración ciudadana en la búsqueda pero a día de hoy no hay pistas sólidas sobre su paradero.

Natural de Castrelo (Cambados), Cousido ejercía como profesor de religión y responsable de actividades extraescolares y campamentos. Fue precisamente en campamentos y en una peregrinación a Santiago cuando cometió los abusos: entraba en las habitaciones de los alumnos para realizarles tocamientos mientras dormían o veían la televisión.

"Siempre se dijo que tuvo ayuda de su círculo"

"Las agresiones sexuales fueron durante los campamentos. Cousido era monitor y trabajaba frecuentemente en los campamentos de verano. Las víctimas eran niños con los que tenía buena relación y él se aprovechó de esa 'amistad'. Siempre se dijo que tuvo ayuda de su círculo más cercano para huir de España", recuerda una exalumna de los Salesianos.

El caso explotó en 2019, cuando el profesor fue detenido y pasó nueve meses en prisión preventiva. Salió en libertad provisional por buen comportamiento y tras el pago de una fianza de 12.000 euros que aportó la comunidad salesiana. En octubre de 2021, Cousido fue condenado a 32 años y medio de prisión, 36 años de libertad vigilada, el pago de 76.000 euros en indemnizaciones por daños psicológicos e inhabilitación durante 31 años para cualquier cargo o trabajo con menores.

Desde su fuga en marzo de 2023, los últimos intentos de las fuerzas de seguridad para localizarlo fueron actuaciones puntuales en su comarca que acabaron en nada, incluida una falsa identificación en un mercadillo de O Salnés. Una versión oficiosa que circula en su entorno cuenta que se organizó un dispositivo en el funeral de su hermano para detenerlo, pero la operación nunca fue mencionada en los comunicados policiales. Hoy sigue fugado, quizá al abrigo del anonimato en Portugal o al otro lado del Atlántico.