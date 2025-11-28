Huelga de médicos
Los sindicatos amplían las protestas a todos los niveles asistenciales del Sergas
Los parones se limitaban hasta ahora a Atención Primaria
Afectará a los hospitales y servicios de urgencias
El «afán negociador» que defiende la Consellería de Sanidade no consigue convencer a los sindicatos CIG y O'Mega. En el que es su tercer día de huelga de facultativos anuncian una prolongación de las protestas, pero con más implicados: todos los niveles asistenciales del Servizo Galego de Saúde (Sergas), incluídos hospitales y Urgencias. O'Mega registró anoche una nueva convocatoria de huelga para continuar denunciando la «reforma» que Sanidade pretende llevar a cabo en Atención Primaria (AP).
Este nuevo parón se desarrollará los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, en los que exigirán a la Xunta «la puesta en marcha que mejoren la organización de la Sanidad pública gallega y tengan en cuenta las reivindicaciones laborales de los médicos y facultativos del Sergas», según explica el sindicato en un comunicado a los medios. También denuncian el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco que promueve el Ministerio de Sanidad.
La huelga de hoy
Por su parte, O'Mega cifra el seguimiento del parón de este viernes en Atención Primaria y PAC en un 75%, «un porcentaje que se elevó hasta el 90% en el caso de los residentes». En ese sentido, mantienen su consideración de que la Xunta manipula los datos sobre participación al contabilizar únicamente a los médicos de AP y de «imponer unos servicios mínimos abusivos que afectan al 47% de la plantilla». Una exigencia también respaldada por la CIG.
- Buscan figurantes en Galicia para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
- El tren turístico más sorprendente de España está en Galicia y ofrece unas vistas de ensueño
- El 'bosque de gigantes' gallego que ha enamorado a National Geographic y es ideal para una escapada de otoño
- El mejor inglés de España se habla en Galicia
- Un muerto y varios heridos en un grave accidente en la salida de Lugo hacia Santiago
- El mejor vino blanco del mundo es gallego: la botella cuesta menos de veinte euros
- Directo | Así te hemos contado la gala de entrega de los Premios Gallegos del Año 2025
- Martiño Ramos tenía contacto con menores en La Habana: «No solo mujeres, también hombres que no tenían ni 18 años»