Los sindicatos amplían las protestas a todos los niveles asistenciales del Sergas

El «afán negociador» que defiende la Consellería de Sanidade no consigue convencer a los sindicatos CIG y O'Mega. En el que es su tercer día de huelga de facultativos anuncian una prolongación de las protestas, pero con más implicados: todos los niveles asistenciales del Servizo Galego de Saúde (Sergas), incluídos hospitales y Urgencias. O'Mega registró anoche una nueva convocatoria de huelga para continuar denunciando la «reforma» que Sanidade pretende llevar a cabo en Atención Primaria (AP).

Este nuevo parón se desarrollará los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, en los que exigirán a la Xunta «la puesta en marcha que mejoren la organización de la Sanidad pública gallega y tengan en cuenta las reivindicaciones laborales de los médicos y facultativos del Sergas», según explica el sindicato en un comunicado a los medios. También denuncian el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco que promueve el Ministerio de Sanidad.

La huelga de hoy

Por su parte, O'Mega cifra el seguimiento del parón de este viernes en Atención Primaria y PAC en un 75%, «un porcentaje que se elevó hasta el 90% en el caso de los residentes». En ese sentido, mantienen su consideración de que la Xunta manipula los datos sobre participación al contabilizar únicamente a los médicos de AP y de «imponer unos servicios mínimos abusivos que afectan al 47% de la plantilla». Una exigencia también respaldada por la CIG.