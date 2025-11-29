Galicia, alerta ante la peste porcina: "Aunque sea en la otra punta del país nunca estás libre al 100%"

La detección de dos casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes confirmados por los servicios veterinarios oficiales de la Generalitat de Catalunya pone en alerta a todo el sector porcino del país. Galicia está en el otro extremo geográfico, pero mira de reojo hacia el Mediterráneo tras la reaparición de una enfermedad que llevaba erradicada en el país desde 1994. «Evidentemente, cuando tienes un virus controlado desde hace décadas y reaparece, pues siempre genera un estado de alerta», si bien tanto Galicia como el propio sector porcino son «ejemplares» a la hora de aplicar medidas de bioseguridad.

Así lo confirman los veterinarios de la Agrupación Defensa Sanitaria de Ganado Porcino de Silleda, que admiten que por el momento es pronto para hacer cualquier análisis porque la información les llegó del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación este mismo viernes y por ahora es escasa.

«El problema es que apareciese en fauna silvestre, en este caso jabalíes, porque siempre es un vehículo transmisor más difícil de controlar». Es el caso del jabalí, pero podría ser el de roedores o aves... Cuando se trata de animales salvajes, sin censo ni control de ningún tipo, el riesgo cero no existe. «Aunque el foco aparezca lejos de ti en el mismo país, nunca estás libre al 100%».

1.398 granjas de cebo Son 168 en A Coruña, 608 en Lugo, 233 en Ourense y 389 en Pontevedra

De arranque, explican desde la ADS de Ganado Porcino de Silleda, lo normal es activar un protocolo que incluye cerrar el mercado en la zona afectada, en la que los técnicos decidirán un perímetro determinado desde donde hayan aparecido los jabalíes. De este modo, se prohíbe que salgan cerdos de esa zona afectada a otros puntos de España. En el caso de Galicia, importa animales de esa zona para engordar en sus granjas, ya que las explotaciones con madres no producen suficientes crías para el mercado, que se encuentra en un momento pujante por la subida de precio de la ternera, que multiplica el consumo de cerdo.

1.627.359 cerdos en explotaciones Intensivas en Galicia en el año 2023, según estadística oficial de Agacal

«Lo normal es que la zona de Cataluña afectada quede cerrada al mercado y que el resto de España siga abierto», explican en Silleda. «En la zona afectada, desde la detección del primer caso tienen que pasar doce meses para que se consideren libres» de la peste porcina africana.

Medidas biosanitarias

Hay que aclarar que esta no tiene ningún peligro para el ser humano, ya que no es una zoonosis que se pueda trasladar e infectar a las personas. Tampoco la carne infectada representa un peligro en caso de consumo. Es un problema puramente «económico» para el sector, ya que el virus es altamente contagioso y mortal para los cerdos, con índices de mortalidad del 90%.

En todo caso, Galicia ya lleva mucho tiempo aplicando medidas biosanitarias para estas y otras enfermedades porcinas en sus granjas. «Todas las granjas tienen un vallado perimetral para evitar el contacto con animales salvajes», explican. A esto se suman todo tipo de análisis de sangre con cerdos llegados de fuera, etc.

Viendo la experiencia de otros puntos de Europa, lo normal con la peste porcina es que pueda pasar tiempo focalizada en una zona sin salir de ella. «Es lo que lleva ocurriendo en la frontera de Bélgica con Francia y con Alemania», donde se detectaron focos hace ya dos o tres años, llegados de Rusia y Europa del Este, pero que permanecen perimetrados y sin más complicación. Es un escenario que no se descarta ahora para Galicia. De todas formas, la Consellería do Medio Rural afirma que ya se enviaron «las recomendaciones del Ministerio al sector». Además, «se solicita reforzar las medidas de bioseguridad». El próximo lunes, 1 de diciembre, Medio Rural y la Federación Galega de Porcino (Fegapor) celebrarán la primera reunión con el sector sobre esta cuestión.