Raíces
Galicia, alerta ante la peste porcina: "Aunque sea en la otra punta del país nunca estás libre al 100%"
La confirmación de dos casos de jabalíes en Cataluña con este virus, inofensivo para el ser humano pero con alta mortalidad para las granjas, inquieta a un sector que vivía un momento dulce en el mercado
La detección de dos casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes confirmados por los servicios veterinarios oficiales de la Generalitat de Catalunya pone en alerta a todo el sector porcino del país. Galicia está en el otro extremo geográfico, pero mira de reojo hacia el Mediterráneo tras la reaparición de una enfermedad que llevaba erradicada en el país desde 1994. «Evidentemente, cuando tienes un virus controlado desde hace décadas y reaparece, pues siempre genera un estado de alerta», si bien tanto Galicia como el propio sector porcino son «ejemplares» a la hora de aplicar medidas de bioseguridad.
Así lo confirman los veterinarios de la Agrupación Defensa Sanitaria de Ganado Porcino de Silleda, que admiten que por el momento es pronto para hacer cualquier análisis porque la información les llegó del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación este mismo viernes y por ahora es escasa.
«El problema es que apareciese en fauna silvestre, en este caso jabalíes, porque siempre es un vehículo transmisor más difícil de controlar». Es el caso del jabalí, pero podría ser el de roedores o aves... Cuando se trata de animales salvajes, sin censo ni control de ningún tipo, el riesgo cero no existe. «Aunque el foco aparezca lejos de ti en el mismo país, nunca estás libre al 100%».
1.398 granjas de cebo
Son 168 en A Coruña, 608 en Lugo, 233 en Ourense y 389 en Pontevedra
De arranque, explican desde la ADS de Ganado Porcino de Silleda, lo normal es activar un protocolo que incluye cerrar el mercado en la zona afectada, en la que los técnicos decidirán un perímetro determinado desde donde hayan aparecido los jabalíes. De este modo, se prohíbe que salgan cerdos de esa zona afectada a otros puntos de España. En el caso de Galicia, importa animales de esa zona para engordar en sus granjas, ya que las explotaciones con madres no producen suficientes crías para el mercado, que se encuentra en un momento pujante por la subida de precio de la ternera, que multiplica el consumo de cerdo.
1.627.359 cerdos en explotaciones
Intensivas en Galicia en el año 2023, según estadística oficial de Agacal
«Lo normal es que la zona de Cataluña afectada quede cerrada al mercado y que el resto de España siga abierto», explican en Silleda. «En la zona afectada, desde la detección del primer caso tienen que pasar doce meses para que se consideren libres» de la peste porcina africana.
Medidas biosanitarias
Hay que aclarar que esta no tiene ningún peligro para el ser humano, ya que no es una zoonosis que se pueda trasladar e infectar a las personas. Tampoco la carne infectada representa un peligro en caso de consumo. Es un problema puramente «económico» para el sector, ya que el virus es altamente contagioso y mortal para los cerdos, con índices de mortalidad del 90%.
En todo caso, Galicia ya lleva mucho tiempo aplicando medidas biosanitarias para estas y otras enfermedades porcinas en sus granjas. «Todas las granjas tienen un vallado perimetral para evitar el contacto con animales salvajes», explican. A esto se suman todo tipo de análisis de sangre con cerdos llegados de fuera, etc.
Viendo la experiencia de otros puntos de Europa, lo normal con la peste porcina es que pueda pasar tiempo focalizada en una zona sin salir de ella. «Es lo que lleva ocurriendo en la frontera de Bélgica con Francia y con Alemania», donde se detectaron focos hace ya dos o tres años, llegados de Rusia y Europa del Este, pero que permanecen perimetrados y sin más complicación. Es un escenario que no se descarta ahora para Galicia. De todas formas, la Consellería do Medio Rural afirma que ya se enviaron «las recomendaciones del Ministerio al sector». Además, «se solicita reforzar las medidas de bioseguridad». El próximo lunes, 1 de diciembre, Medio Rural y la Federación Galega de Porcino (Fegapor) celebrarán la primera reunión con el sector sobre esta cuestión.
«Un virus sin peligro para el ser humano»
¿Qué es la Peste Porcina Africana?
Es una enfermedad vírica hemorrágica, altamente contagiosa, que afecta a los cerdos domésticos y a los jabalíes, y no se transmite a los humanos.
¿Cómo llegó por primera vez a la península?
Llegó en avión, desde África a Lisboa, en 1957. La PPA comenzó a propagarse entre los cerdos que se encontraban en las inmediaciones del aeropuerto de Lisboa, que resultaron contagiados al ingerir restos de la comida infectada que había sido consumida en los vuelos procedentes de África. Desde ahí comenzó a propagarse por Europa.
¿Cuáles son sus síntomas y su pronóstico?
Hay cuatro formas clínicas: hiperaguda, aguda, subaguda y crónica, según detalla el informe del consorcio europeo ‘Asforce’ para la investigación de esta enfermedad.
El pronóstico para un animal infectado es muy negativo, ya que la tasa de mortalidad es prácticamente del 100 % y suele producirse entre los 6 y los 20 días después del contagio.
¿Cómo se transmite?
La ‘Asforce’ recuerda que se puede transmitir mediante el contacto directo entre animales enfermos y sanos, o indirectamente si el animal se alimenta de restos de productos infectados o a través de vectores biológicos como garrapatas blandas u objetos contaminados, como vehículos o calzado.
¿Hay algún tratamiento?
No existe actualmente una vacuna contra la PPA, aunque sí hay varias investigaciones en desarrollo. Dado que no existe ningún tratamiento eficaz, las autoridades inciden en la necesidad de la prevención, con correctas medidas de bioseguridad.
Si una granja declara un foco, ¿qué medidas se adoptan?
Se procederá al sacrificio sanitario de los animales afectados y en contacto, y se establecerán zonas de protección y vigilancia donde se pondrán en funcionamiento medidas específicas de control de la enfermedad: desinfecciones, limitación en el movimiento de animales, seguimiento clínico o toma de muestras.
¿Cuál es la distribución geográfica de la PPA?
La enfermedad es prevalente y endémica en los países del África subsahariana. En el continente europeo se está propagando desde 2007 por distintos países.
¿Cuál es la situación en España?
España consiguió erradicarla en 1994, tras una ardua labor, pero los dos positivos en jabalíes en Cataluña rompen esta racha sin casos de más de tres décadas.
