Sanidade ve «controlada» la gripe pero avisa de «tensiones puntuales» en urgencias

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, asegura que está «controlada» la epidemia de gripe en la comunidad. Aun así, avisa de que «probablemente haya tensión de forma puntual» sobre los servicios de urgencias y los hospitales.

Los casos de gripe tienen aún una «incidencia baja», aunque el Servizo Galego de Saúde (Sergas) advierte que la tendencia es «creciente». Según explicó Caamaño, Sanidade tiene un plan de invierno «funcionando desde hace varias semanas». Además, señaló que a medida que se vaya desarrollando la epidemia de gripe, se irán adoptando «las medidas pertinentes».

De momento, la Consellería mantiene la recomendación de usar mascarilla en centros de salud, servicios de urgencias y en espacios sanitarios con pacientes vulnerables. Pero el Ministerio de Sanidad quiere aprobar un protocolo conjunto a todas las autonomías que incluye la obligatoriedad del tapabocas si se eleva el escenario de riesgo.

Este fin de semana los hospitales públicos gallegos acogen unas jornadas extraordinarias de vacunación frente a la gripe para las que están citadas 33.000 personas de 60 a 69 años. Caamaño incidió en que el objetivo con esta campaña es acelerar y facilitar la inmunización y repasó los porcentajes a los que aspira a llegar Sanidade. En el caso de los mayores de 65 años, indicó que la meta es «alcanzar al 70-75%», que suponen, aclaró, «unas cuotas muy altas para vacunación en el mundo occidental».