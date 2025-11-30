Un joven, herido grave al subirse a la estatua de la fuente en la plaza de Azcárraga y tirarla
El joven, de 25 años, está en la UCI
El suceso ha ocurrido este domingo pasadas las 00.30h y previamente había sido denunciado junto a otras personas por beber en la vía pública
El Concello le reclamará los daños causados y la restauración del monumento, un bien catalogado y protegido
Ana Carro
Un joven de 25 años con iniciales M.G.P. ha resultado herido grave y está en la UCI tras sufrir una caída al subirse a la estatua de la fuente de la plaza de Azcárraga y tirar la estatua que la coronaba al encaramarse a ella, según explican los Bomberos de A Coruña en el parte de este intervención, ocurrida esta madrugada, pasadas las 00.30 horas. Al lugar acudió la Policía Local, que requirió a los Bomberos para asegurar la zona después de que el joven --que es natural de Carballo per residente en A Coruña-- se encaramase a la estatua, "cediendo esta por la base y cayendo ambos al suelo", explican los bomberos. El 061 envió al lugar una ambulancia medicalizada que atendió al herido y lo trasladó al Hospital de A Coruña, donde permanece ingresado con pronóstico grave en la UCI, con traumatismo craneoencefálico y diversos golpes y contusiones.
Fuentes municipales confirman que un joven se subió a la fuente derribando la escultura y cayendo los dos. El joven tuvo que ser atendido por los servicios de emergencias con heridas de consideración. Añaden las mismas fuentes que el joven previamente ya había sido denunciado junto a otras personas por beber en la vía pública y que dentro de ese grupo también hubo una denuncia por faltar al respeto a los agentes.
El Concello le reclamará al joven los daños causados y la restauración del monumento, un bien catalogado y protegido. La estatua fue fundida en 1870 en los talleres Dungem de París.
