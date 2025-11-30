Dos localidades gallegas se suman a la red de los Pueblos más Bonitos de España
Esta asociación reconoce aquellas localidades que destacan por su riqueza patrimonial, su autenticidad y su compromiso con la conservación de su legado histórico
La Asociación Los Pueblos más Bonitos de España viene de anunciar una de las noticias más esperadas tras reunirse este sábado en su XIII Asamblea Nacional: los cuatro nuevos pueblos que pasarán a formar parte de su prestigiosa red a partir de 2026.
Luego de evaluar las candidaturas que recibe la asociación a lo largo del año y de realizar las visitas pertinentes a los municipios que ya pertenecen a la red para verificar que siguen cumpliendo los estándares exigidos, la comisión de calidad ha resuelto favorablemente la incorporación de cuatro nuevos pueblos. De ellos, dos se encuentran en Galicia.
Desde EL CORREO GALLEGO te contamos todos los detalles sobre cuáles son las dos nuevas incorporaciones.
Cuatro nuevos pueblos
Junto a Alpuente (Valencia) y Santa Gadea del Cid (Burgos), los pueblos ourensanos de Oseira y Vilanova dos Infantes se unen a la red de Los Pueblos más Bonitos de España.
Una distinción que reconoce aquellas localidades que destacan por su riqueza patrimonial, su autenticidad y su compromiso con la conservación de su legado histórico.
Oseira
Sobre Oseira, destacan su Monasterio de Santa María, uno de los grandes referentes del Císter en España. Un conjunto monumental, construido entre los siglos XII y XVI, que impresiona por su sobriedad arquitectónica y su relevancia histórica.
Al monasterio lo completa un pequeño núcleo que lo rodea, el cual se integra en un sereno paisaje de montaña, conformando un destino donde espiritualidad y belleza natural se dan la mano.
Vilanova dos Infantes
La otra localidad gallega que se incorporará a la red es Vilanova dos Infantes. Sobre ella inciden en que a pesar de su pequeño tamaño, es enorme en carácter. Cercana a Celanova, se distingue por su singular Torre da Homenaxe, símbolo medieval que domina la villa.
Completan el cuadro sus calles de piedra, su armonioso caserío y la tradición vinculada a la Virxe do Cristal, que convierten a esta aldea histórica en un retrato vivo de la Galicia más auténtica.
