Miles de personas exigen en Ferrol un "tren del siglo XXI" y la llega de la alta velocidad

Una multitudinaria manifestación en Ferrol cerró filas en el mediodía de este domingo en torno a la reivindicación de un servicio ferroviario "digno", ante lo que la sociedad civil y política considera una "discriminación" de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal en las políticas de modernización del transporte.

La marcha, convocada por el Foro Cidadán Polo Ferrocarril, partió a las 12.00 horas desde la estación de tren y culminó en la plaza de Armas, ante el consistorio. La organización cifra la asistencia en 30.000 personas -la Policía Local la rebaja a 10.000-, en una muestra de unidad ciudadana por una causa que, según se leyó en el manifiesto, "interesa absolutamente a todos".

El acto central se celebró en el balcón del Concello, donde el manifiesto fue leído por la productora y directora cinematográfica Chelo Loureiro y el excapitán del equipo de baloncesto OAR Ferrol, Miguel Loureiro, en presencia de alcaldes de todos los partidos políticos de la zona. El texto, que constituye una "declaración institucional por un tren del siglo XXI", comenzó lamentando que la ciudadanía está reclamando su derecho a no ser "permanentemente excluidas de la modernización del transporte ferroviario ambiental y socialmente sostenible".

"Ferrol es la única de las siete ciudades gallegas sin plan para la llegada de alta velocidad", sentenció el manifiesto, que también apuntó que las conexiones portuarias de Ferrol no están integradas en el Corredor Atlántico Europeo de Mercancías.

Más demandas

También solicitan la creación de un servicio de Cercanías entre Ferrol y A Coruña, un espacio urbano donde residen más de 600.000 personas. Además, piden asegurar la intermodalidad de los transportes, con la firma del convenio para la estación, e instan a la Xunta a solicitar el traspaso de competencias de los servicios de viajeros por ferrocarril, así como impulsar las actuaciones para garantizar la llegada efectiva de la Alta Velocidad a Ferrol y Lugo.