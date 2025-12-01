Un Estado en libertad: Galicia celebra el 47 aniversario de la Constitución

El 6 de diciembre de 1978, tres años después de la muerte del dictador Franco, España consiguió una nueva Constitución, que sentaría las bases de un nuevo sistema democrático. Los mayores de edad de aquel entonces, mujeres incluidas, pudieron votar un referéndum que apoyase su creación, acercándose a la libertad. Para muchos jubilados fue la primera vez que pudieron escoger, tras 40 años de dictadura.

Casi medio siglo después, el Estado echa la vista atrás. En tiempos de agitación social y política, el representante del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, llama la responsabilidad de «defender los derechos conseguidos» en 47 años, que no son «inmutables ni suficientes». Así lo señaló durante la conmemoración del aniversario de la Constitución española, celebrado esta mañana en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología Muncyt, en A Coruña. Durante su intervención, Blanco no solo reflexionó sobre los avances sucedidos desde entonces, sino que también quiso acordarse de «quien está interesado en el retroceso». «Los hechos, las circunstancias actuales nos dicen que no nos podemos relajar, que no nos podemos confiar. Nada está regalado», advirtió.

El matrimonio igualitario, el divorcio o el aborto

En 1981 se aprobó el divorcio. En 1985 se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo, aunque solo en caso de abusos sexuales. En 2004 el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía los precedentes legislativos en la lucha contra la violencia de género. En 2005 se aprobó el matrimonio entre personas del mismo género. En 2021 llegó el turno del derecho a la muerte digna, con la legalización de la eutanasia. Estos son algunos de los hitos que la Delegación del Gobierno en Galicia llama a recordar, en el marco del programa ‘50 años en libertad’, impulsado por el Ejecutivo central. A estos esperan «sumar» otros tantos que permitan la «evolución de la sociedad».

«Si la juventud no sabe lo que es la dictadura no pueden despreciarla, no pueden valorar la democracia y los derechos que disfrutan ahora», indicó Blanco. «Si los chicos y chicas no conocen nuestra etapa de la Transición, no pueden valorar el esfuerzo de todos por la concordia».

Un acto de memoria

El Muncyt coruñés acogió los testimonios de cuatro personas que compartieron su experiencia desde la Transición hasta la consolidación de la democracia, haciendo hincapié en los «avances que impulsaron a la sociedad gallega». Para hilar un relato de casi cincuenta años el acto contó con la memoria de: la catedrática de Matemática Aplicada de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y miembro del Consello da Cultura Galega, Elena Vázquez; el periodista de RTVE Galicia Domingo González; la estudiante de Derecho en la USC Carla Olmedo; y Guillermina Domínguez quien, a mayores de su trayectoria como profesora de historia e impulsora de los estudios históricos con perspectiva de género, hizo historia en Galicia al ser la primera mujer en casarse con otra tras la legalización del matrimonio homosexual hace veinte años.

El acto también contó con la presencia de miembros de las cuatro Diputaciones, concellos, sindicatos y subdelegaciones del Gobierno en Galicia, entre otras autoridades e instituciones.