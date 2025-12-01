Medio Rural pide reforzar la bioseguridad al sector porcino para evitar la peste

El subdirector xeral de Gandaría, Jorge Mourelo, y el jefe de servizo de Sanidade Animal, Jesús Orejas, de la Consellería de Medio Rural, mantuvieron esta mañana una reunión con el sector porcino para comunicar a los productores toda la información disponible respecto a los focos de peste porcina africana (PPA) detectados en Cataluña, así como las medidas implementadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las autoridades del Gobierno de Salvador Illa para hacer frente al brote. En dicho encuentro, las autoridades autonómicas han demandado al sector «un refuerzo de las medidas de bioseguridad en las explotaciones porcinas, con el objetivo de evitar posibles contagios con fauna salvaje», tal y como reza un comunicado enviado por la Consellería a los medios.

«No está de más nunca mejorar y seguir insistiendo, pero es que ya se hace», apuntaba al término de la reunión Pablo Meijomín, presidente de la Federación Galega do Porcino (Fegapor), en declaraciones a este diario. Según apunta el representante del sector «las explotaciones tienen ya unos niveles de bioseguridad tremendos, tanto a nivel de España como en Galicia. Es muy complicado que la peste entre por una granja industrial de cerdo blanco en intensivo».

En este sentido, Meijomín manifiesta que el sector ha demandado a la Xunta la creación de un plan de contingencia propio, para dar respuesta si en Galicia surge algún caso. El Ejecutivo gallego, por el momento, no ha elaborado ningún programa propio y comunicó que, si aparecía algún caso en la comunidad, se pondría en marcha el mismo plan que tienen el resto de autonomías, que es el puesto en marcha por el Ministerio. Para Fegapor, la necesidad de un plan propio radica en la estructura del sector porcino en Galicia. «Tenemos registradas 1.200 explotaciones en la comunidad, pero hay que tener en cuenta que hay hasta 25.000 cerdos en explotaciones de autoconsumo. Es decir, esos puercos que hay en las casas para consumo doméstico. Ademais tenemos explotaciones de porco celta y ecológicas que están en extensivo y, por lo tanto, en contacto continuo con el exterior», sostiene Meijomín, para defender la necesidad de un plan que tenga en cuenta las características del sector gallego.

Embutido en mal estado

El conseller de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Òscar Ordeig, apuntaba ayer que el brote originado en la sierra de Collserola —muy cercana a la ciudad de Barcelona— podría tener su origen en el «abandono de un embutido contaminado en un bocadillo» que posteriormente habría sido ingerido por un jabalí dando lugar al primer caso de peste porcina africana. No obstante, Ordeig ha asegurado que «es pronto» todavía para conocer el motivo exacto, aunque esta es la «hipótesis» que ha cobrado más fuerza.

El parque de Collserola, cerrado al público / Europa Press

En este momento, son 14 los jabalíes detectados con signos de la enfermedad. La Generalitat trabaja ya junto a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha desplazado 117 efectivos y 25 vehículos para colaborar en el control del brote y, así, tratar de impedir que esta enfermedad se expanda a otras zonas de España.

Las 39 explotaciones porcinas situadas en un radio de seis kilómetros alrededor del foco dieron ayer negativo en las pruebas analíticas realizadas por las autoridades autonómicas. Aún así, debido al protocolo europeo, estas explotaciones deberán mantener restricciones de movimiento y exportación durante al menos un año.

Mayor control del jabalí

En este sentido, Meijomín recalca la importancia de controlar la población de jabalí en Galicia. «Si la enfermedad se expande desde Cataluña, lo hará como una mancha de aceite. Es muy difícil que llegue hasta aquí», destaca el presidente de Fegapor, que ve en la posible ingesta de algún alimento o embutido llegado de alguno de los 14 países con casos activos de peste porcina africana por parte de un jabalí la principal posibilidad de que la enfermedad llegue a Galicia.

En este sentido, Meijomín apunta que Fegapor está manteniendo conversaciones con los sindicatos agrarios con el objetivo de solicitar una reunión conjunta con las conselleiras de Medio Rural y Medio Ambiente —encargada esta última del control de la población de jabalí—.