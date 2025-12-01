De boquete de 200 metros a destino turístico: Galicia entra en la nueva red de municipios del carbón

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) impulsa la primera Red de Destinos Turísticos del Carbón en las zonas de Transición Justa del país, que son aquellas afectadas por el cese de actividad de la minería del carbón y las centrales térmicas debido a su alto poder contaminante. La idea es ayudar al desarrollo de esas zonas, en este caso a través de la puesta en marcha de experiencias turísticas sostenibles vinculadas al patrimonio industrial minero.

En el caso de Galicia, hay dos zonas de Tansición Justa, As Pontes de García Rodríguez y Meirama, donde estaban las dos térmicas y sus minas. Sin embargo, en esta fase inicial del proyecto turístico solo aparece la localidad pontesa.

La iniciativa arranca en cinco zonas: las provincias de León, Teruel y Córdoba, las comarcas mineras de Asturias y el municipio de As Pontes de García Rodríguez. La red está abierta a la incorporación de nuevos actores y territorios, consolidándose como un espacio colaborativo en evolución que aspira a posicionar el patrimonio minero como motor de oportunidades y cohesión territorial.

Patrimonio industrial de la mina de As Pontes. / Carlos Pardellas

Una mina muy famosa

En el caso de As Pontes, la antigua mina de carbón (lignito) que estuvo operativa de 1976 a 2007 para surtir a la central anexa de Endesa generó un enorme boquete en el suelo de 18 kilómetros de perímetro y más de 200 metros de profundidad, que desde 2012 ocupa un lago artificial, rellenado con agua de varios ríos y que constituye uno de los grandes atractivos turísticos de la comarca coruñesa de Eume, a nivel de deportes acuáticos, ornitología, senderismo o pesca.

Hoy, es difícil adivinar cualquier pasado minero en la enorme lámina de agua pontesa, ya que quien no lo sepa no puede sospechar que allí, bajo el agua, estuvo una de las minas más famosas y mediáticas de Galicia. Sin embargo, levantando la vista, todo alrededor de la laguna sí que constituye un auténtico tesoro del patrimonio del carbón: desde maquinaria en fase de recuperación, como la enorme rotopala que fue símbolo de la explotación; hasta el enorme parque de carbón de la central térmica y que ocupa 12 campos de fútbol; o la chimenea más alta de Galicia, con 356 metros.

Un proceso similar al de la mina de As Pontes se acometió en la mina de Meirama, cerca de Cerceda, hoy convertida en laguna, coto de pesca y polo de atracción ornitológico, aunque de arranque no aparece en el proyecto. La central térmica de Meirama ya fue demolida en buena parte, de ahí la mayor dificultad de explotar la zona a nivel turístico.

Primera reunión de la futura red de municipios turísticos del carbón. / Cedida

"Sitios alejados como Córdoba y A Coruña comparten identidad"

El plan para convertir estas zonas mineras en destinos visitables, canalizado a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ), aspira a revalorizar estos territorios a través del turismo inclusivo y generando nuevas oportunidades económicas y sociales basadas en la memoria y la innovación.

Con esta actuación, el ITJ pone a disposición de los territorios de transición justa una herramienta adicional para reforzar su identidad colectiva y poner en valor el patrimonio minero como elemento diferenciador. La red aspira a diversificar la economía de las comarcas afectadas por el cierre de actividades extractivas, transformando un legado industrial en un activo cultural y turístico.

El propósito del proyecto es "no solo impulsar nuevas oportunidades de turismo sostenible, sino hacerlo de manera conectada". "Es relevante que territorios tan alejados como A Coruña y Córdoba, o como León y Teruel, trabajen unidos en un propósito común, generando sinergias y una identidad compartida", explicó la directora del ITJ, Judit Carreras.

En un contexto en el que el turismo de experiencias gana peso, el patrimonio minero se configura como una experiencia inmersiva capaz de atraer nuevos públicos y consolidar modelos turísticos sostenibles y diferenciados.