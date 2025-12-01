La UVigo sigue adelante con su petición para impartir un grado de Medicina en 2027

La UVigo sigue adelante con su petición para impartir un título propio de Medicina a partir de 2027 tras el rechazo de la USC a ratificar el convenio de descentralización. “Non nos deixan outra saída”, ha ratificado el rector Reigosa en el Consello de Goberno.

Según ha podido saber este periódico, ya que el órgano de gobierno universitario siempre se reúne a puerta cerrada, Reigosa ha trasladado su intención de continuar con el proceso de elaboración de un título cuya propuesta definitiva deberá ser enviada formalmente a la Xunta antes del 1 de junio de 2026.

También ha comunicado a los miembros del Consello de Gobierno la composición de la comisión redactora del grado y de la que la asesora de forma externa.

Reigosa ha tenido palabras para su homólogo de la USC, Antonio López, recordando que nunca se mostró contrario al contenido del acuerdo ni en las reuniones del grupo de trabajo ni en las comparecencias públicas en las que los tres rectores lo dieron a conocer. Y lamentó la falta de “xenerosidade” y “altura de miras” mostrada desde la universidad compostelana.

En todo caso, se comprometió a llevar el acuerdo al Consello de Goberno de la UVigo si Santiago cambia de opinión y decide ratificarlo o realiza nuevas propuestas siempre y cuando éstas no supongan un paso atrás respecto al documento ya ratificado en el Consello de Docencia Clínica.

El Consello de Goberno convocado hoy de manera extraordinaria tenía como único punto del día la aprobación del acuerdo de descentralización, algo que ya no se ha llevado a cabo tras el rechazo de la USC del pasado viernes.