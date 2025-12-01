Las viviendas gallegas, entre las peor valoradas por el Catastro en España

Pese a que el precio de un piso en el mercado sigue siendo prohibitivo para muchas familias, el valor catastral de los inmuebles gallegos se sitúa, sin embargo, entre los más bajos del Estado. El Catastro cifra en 44.066 euros la tasación media de una vivienda en Galicia. Solo en Extremadura el importe es inferior. Un parque inmobiliario antiguo y en mal estado de conservación, además de la falta de actualización de los valores catastrales por parte de los concellos, explican esta cuantía tan reducida.

A ello se añade que, aunque el precio de la vivienda se ha encarecido en Galicia, sigue siendo más accesible que en otras partes del territorio, según apunta José María Tubío Sánchez, investigador del Laboratorio do Territorio de la Universidade de Santiago.

El valor catastral medio de los inmuebles de uso residencial en España es de 64.665 euros, pero existe una enorme brecha por territorios. Frente a una tasación de casi 112.000 euros de las viviendas de Madrid, 87.300 euros en Baleares o 76.600 en Cataluña, otras comunidades, como Galicia, se sitúan a la cola. De hecho, es la segunda autonomía con un importe más bajo. Solo está por encima de Extremadura donde la cuantía se reduce a 37.719 euros. Es decir, hay una diferencia de más de 74.000 euros en la valoración de los inmuebles según la comunidad autónoma.

En el caso de Galicia, una casa vale un 47% menos que la media española, pero también está 8.300 euros por debajo de un inmueble en Asturias o 27.000 euros menos que otra situada en Cantabria.

Impuestos

Según los últimos datos correspondientes al año 2025, en la comunidad gallega hay 1,6 millones de inmuebles residenciales con un valor catastral total de 72.000 millones de euros.

El valor que fija el Catastro es fundamental porque sirve de referencia para fijar la base impositiva de tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Sin embargo, tal y como explica José María Tubío, en Galicia estas cuantías están desactualizadas. «En el caso gallego la valoración de los municipios es de 1995 de media», señala. Este experto en territorio apunta que Galicia es la segunda comunidad con los valores catastrales más desfasados.

"Hay poca voluntad de los ayuntamientos para financiarse con el IBI" José María Tubío — Investigador del Laboratorio do Territorio de la USC

En su opinión, «hay poca voluntad de los ayuntamientos» para financiarse con el IBI. «Suelen ser bastante reacios por lo que incluso en zonas muy dinámicas, los valores catastrales acostumbran a estar muy desactualizados», explica este experto.

Pero además influye que en Galicia los precios de mercado de la vivienda son menores en relación a otras partes del Estado. Según la última estadística del Colegio Notarial, el coste del metro cuadrado por inmueble en la comunidad gallega (1.188) es el cuarto más bajo del Estado, solo por delante de Extremadura (690), Castilla-La Mancha (805) y Castilla y León (968).

En todo caso, incluso dentro de Galicia hay importantes diferencias entre la costa y el interior. «En Ourense y Lugo hay vivienda muy antigua y los valores medios de mercado también están a la cola», según explica Tubío.

Mala conservación

A esto se suma que en la comunidad gallega más de un tercio de las viviendas principales tienen más de medio siglo de antigüedad, según el Instituto Galego de Estatística. Además la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) había contabilizado 260.000 casas vacías que se encuentran en estado de inhabitabilidad por estar en ruinas o carecer de servicios básicos como conexión a la red eléctrica o suministro de agua o contar con ventanas inservibles.

Todo esto rebaja su valor catastral situando a Galicia a la cola del Estado. En todo caso, la tasación de los inmuebles con uso residencial en la comunidad gallega ha crecido en los últimos años. En una década se han revalorizado un 12 por ciento.

Por concellos, en la provincia de Pontevedra el municipio con el valor medio catastral más elevado es Sanxenxo (79.500 euros), seguido de Barro (76.132 euros) y Meaño (72.287). A la cola están Crecente (19.000 euros), As Neves (22.500) y Agolada (25.178). En una posición intermedia están Vigo, con 37.300 euros, o Pontevedra, con 46.400.

Mientras, en A Coruña encabeza el ranking Bergondo (92.600 euros), Santiago (75.300 euros) y Teo (71.400). Y los valores más bajos se corresponden con los ayuntamientos de Monfero (18.200), Santiso (25.000 euros) y Ortigueira (25.200).