Alta velocidad 'low cost' para familias: los niños solo pagarán 5 euros

Renfe ha puesto en marcha este martes una nueva tarifa destinada a facilitar los viajes de las familias: desde hoy, todos los menores de 14 años podrán viajar en los trenes Avlo, la alternativa 'low cost' de la operadora ferroviaria, por un precio fijo de 5 euros, 2 euros menos de lo que costaba el billete hasta ahora.

El nuevo importe estará vigente para la tarifa básica y con un máximo de dos billetes infantiles por cada viajero adulto. Además, los niños menores de 4 años que no ocupen asiento seguirán viajando gratis, siempre que dispongan del correspondiente billete sin coste, uno por cada billete de pago.

— Renfe (@Renfe) December 2, 2025

La compañía señala en un comunicado que con esta mejora busca reforzar su compromiso con las familias que se desplazan con menores, de manera que puedan utilizar la alta velocidad con tarifas más competitivas y con todas las comodidades de los trenes Avlo.

Así, Renfe explica que es posible personalizar el viaje añadiendo la selección de asiento, el equipaje extra, los cambios o anulaciones y la opción de viajar con mascota.