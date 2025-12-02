Alta velocidad 'low cost' para familias: los niños solo pagarán 5 euros
Renfe abarata sus tarifas en Avlo para los menores de 14 años
Renfe ha puesto en marcha este martes una nueva tarifa destinada a facilitar los viajes de las familias: desde hoy, todos los menores de 14 años podrán viajar en los trenes Avlo, la alternativa 'low cost' de la operadora ferroviaria, por un precio fijo de 5 euros, 2 euros menos de lo que costaba el billete hasta ahora.
El nuevo importe estará vigente para la tarifa básica y con un máximo de dos billetes infantiles por cada viajero adulto. Además, los niños menores de 4 años que no ocupen asiento seguirán viajando gratis, siempre que dispongan del correspondiente billete sin coste, uno por cada billete de pago.
La compañía señala en un comunicado que con esta mejora busca reforzar su compromiso con las familias que se desplazan con menores, de manera que puedan utilizar la alta velocidad con tarifas más competitivas y con todas las comodidades de los trenes Avlo.
Así, Renfe explica que es posible personalizar el viaje añadiendo la selección de asiento, el equipaje extra, los cambios o anulaciones y la opción de viajar con mascota.
- El tren turístico más sorprendente de España está en Galicia y ofrece unas vistas de ensueño
- De boquete de 200 metros a destino turístico: Galicia entra en la nueva red de municipios del carbón
- Dos localidades gallegas se suman a la red de los Pueblos más Bonitos de España
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Galicia: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- Un galardón para cinco personalidades que proyectan al mundo lo mejor de Galicia
- Buscan figurantes en Galicia para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
- Directo | Así te hemos contado la gala de entrega de los Premios Gallegos del Año 2025
- Martiño Ramos tenía contacto con menores en La Habana: «No solo mujeres, también hombres que no tenían ni 18 años»