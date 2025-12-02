Una canción en gallego y con sello compostelano, nominada a mejor tema 'hardstyle' del año

Con miles de canciones publicadas cada año, es complicado elegir los mejores temas del año. Que si Rosalía con 'Lux', Bad Bunny con 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' o Drake con 'Iceman', destacar un tema sobre otro no es sencillo, ni siquiera centrándonos solamente en un género concreto.

Sin embargo, hay una canción en gallego que puede ostentar pronto este cetro de ser la mejor canción del año, en este caso dentro de la música electrónica.

El holandés Brennan Heart, una de las grandes leyendas de la música hardstyle a nivel mundial, ha anunciado en los últimos días a los nominados a su top 100 anual para destacar a los temas y artistas más destacados en el género.

Entre estos 100 temas destacados se cuela una canción en gallego con sello compostelano que aspira a ser el mejor tema hardstyle de este año.

Se trata del remix del santiagués Kike Varela y Araysen de 'Consuelo de Muiñeira', canción del grupo gallego Alana.

Así lo destacó el DJ compostelano a través de sus redes sociales, donde destacó que "é un orgullo que artistas internacionais teñan en consideración a nosa música. Como sempre, co galego pódese chegar a calquer lado."

"Un dos temas do ano"

Es uno de los temas con los que el grupo Alana, compuesto por Eloy Vidal, Antía Vázquez y Pablo Castro, se hicieron con el premio en la categoría de música del programa Xuventude Crea 2023.

El grupo gallego Alana / María Cereijo

Considerado el tema original por el propio Kike Varela como "un dos temas do ano", el compostelano versionó el pasado verano junto a Araysen la canción para adaptarla a la electrónica y convertirla pronto en un hit.

Prueba del éxito que alcanzó este remix es que una de las figuras más destacadas del sector como es Timmy Trumpet pinchó esta versión en algunos de sus shows.

De Santiago a los grandes festivales

Después de ganar el concurso de DJs del Nova Era Beach en 2018 y del lanzamiento de 'Muiñeira de Chantada', que llegó a ser uno de los diez temas más escuchados en Galicia en 2023, se prendió la mecha del fenémeno Kike Varela y dio inicio una trayectoria que no deja de crecer y que ya lo ha llevado a sonar en grandes festivales, tanto a nivel nacional como O Son do Camiño como internacional, compartiendo escenario con artistas como Timmy Trumpet o Steve Aoki.

El dj compostelano Kike Varela en el Obradoiro / Jesús Prieto

Tras el lanzamiento de 'Muiñeira de Chantada' llegaron otros temas, entre ellos 'Meigallo' y 'Micaela', ambos junto a Ferriñas Bravas, que han consolidado al compostelano como uno de los DJs del momento.

Colaboradores asiduos

Nacido en Negreira, Araysen (Joel Tuñas), es otro de los productores más destacados de la electrónica gallega actual.

Las colaboraciones del productor nicrairense con el DJ compostelano son más que frecuentes ('Italofeira', 'Waiting for you'), así como también lo son con los santiagueses Boyanka Kostova. De hecho, en los últimos días vio la luz la última colaboración de este cuarteto: 'Truán'.

La canción de 'Consuelo de Muiñeira' es la única nominación con la que cuenta el disc jockey compostelano, aunque el caso de Araysen hai otros tres temas dentro del top-100. Se trata de 'Flames', 'I Don't Kow' y 'Better for You', junto a XPECTRAL.

¿Cómo votar?

Para votar por uno de estos temas como el mejor del año tan solo hay que acceder a iamhardstyle.com (a través de este enlace) y seleccionar tus diez canciones favoritas entre las nominadas. Los resultados de esta quinta edición del top-100 de I Am Hardstyle se conocerán el 27 de diciembre.