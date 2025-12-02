Educación destinará 64 millones a contratar 200 nuevos investigadores

El Ejecutivo autonómico destinará, según anunció este lunes su presidente, Alfonso Rueda, hasta 64 millones de euros «para apoyar a 448 grupos de investigación», así como impulsar en torno a 200 contratos predoctorales y postdoctorales en Galicia. Esta medida se aprueba por anticipado de gasto de los presupuestos del próximo año como «apuesta por la investigación de sello gallego».

De manera detallada, en lo que a los contratos predoctorales se refiere, se reservará una partida de 12,4 millones, con la que se prevé poder incorporar a 102 personas por un periodo de cuatro años en alguna de las tres universidades públicas de la comunidad, en los centros del CSIC en Galicia o en otros organismos públicos de investigación.

A estos se sumarán 49 contratos para aquellos investigadores que ya cuenten con un doctorado. Una cuestión a la que el Gobierno autonómico destinará 16,5 millones de euros. En este caso, los contratos tendrán una duración que ascenderá a los seis años. «El objetivo es que establezcan una línea de investigación que les permita, en un futuro, consolidar su trayectoria en el sistema de I+D+i gallego», señaló Rueda durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.

Además, se reservan 29 millones de euros para una convocatoria de ayudas dirigida a los grupos de investigación más competitivos del sistema I+D+i para «que puedan garantizar un financiamiento estructural». El presidente gallego apuntó que en la comunidad hay 448 grupos de investigación en activo, «la mayor cifra de la historia».

El financiamiento variará en función de los ingresos medios anuales y las actividades de transferencia de conocimiento, oscilando entre los 15.000 y los 105.000 euros al año para cada grupo.