Galicia se prepara para tiritar ante la llegada de tormentas, granizo y nieve durante los próximos días

Después de un mes de noviembre pasado por agua en Galicia, en el que la comunidad sufrió el azote de la borrasca Claudia o el paso de una masa de aire ártico que trajo las primeras nevadas de la temporada, diciembre comienza bajo la influencia de una nueva sucesión de borrascas que traen tormentas, granizo y nieve los próximos días en nuestro territorio.

Una situación de la que ya alertan desde MeteoGalicia en su pronóstico para este martes, dando aviso de que la de hoy será una jornada muy inestable debido a la llegada, por el noroeste peninsular, de un frente muy activo que viene cargado de aire frío de latitudes más altas y que ya ha provocado que se active el aviso naranja en el litoral ante la posibilidad de olas de más de cinco metros.

Con este panorama, se esperan lluvias generalizadas durante todo el día, que localmente podrán ir acompañadas de tormentas y granizo. En cuanto a la cota de nieve, este martes descenderá hasta los 800-900 metros hacia el final del día, lo que podría teñir de blanco localidades que habitualmente no reciben la nieve en esta época del año.

Las temperaturas mínimas han subido ligeramente durante esta madrugada, pero aun así, ciudades como Lugo o Santiago de Compostela apenas han llegado a los 4 grados, mientras que Ferrol, A Coruña o Pontevedra han tenido unos más llevaderos 9 grados de mínima.

Día de moita inestabilidade atmosférica☔️🌂☔️

🔹Chuvascos localmente fortes⛈️🌦️

🔹Cota de neve en descenso❄️1000-800 metros

⚠️Situación moi complicada no litoral🌊+5 metros.

🧐Seguimento do radar📡https://t.co/PiHLCp2wsr pic.twitter.com/0QwucQbdeT — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) December 2, 2025

Mañana peor tiempo según avance el día

Galicia quedará de nuevo mañana bajo la influencia de un nuevo frente asociado a las bajas presiones que se sitúan al oeste de las Islas Británicas, y que atravesará nuestra comunidad en la segunda mitad del día, por lo que el pronóstico para este miércoles poco varía al de la jornada de hoy.

Se esperan cielos con intervalos muy nublados, que se irán encapotando más con el paso de las horas del día. Ya por la tarde, las lluvias generalizadas y localmente fuertes entrarán por la franja atlántica, adueñándose de nuestro territorio hacia el este.

Una mujer consulta su móvil bien abrigada por el frío que está haciendo estos días en Galicia / EFE

Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, pudiendo descender hasta un único grado positivo en la ciudad de Lugo o a los 3 en Ourense. En Santiago los mercurios continuarán en los 4 grados de mínima, mientras que las máximas seguirán sin cambios significativos.

El jueves vuelve a nevar

La jornada del jueves la nieve vuelve a Galicia. Tal y como anuncian desde el servicio de meteorología gallego, un nuevo frente muy activo volverá a atravesar los cielos gallegos dejando abundantes precipitaciones.

En las primeras del día la cota de nieve descenderá a los 800 metros, subiendo a los 1000-1200 durante la tarde. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso y las máximas se mantendrán.