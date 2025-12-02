Fin al límite de 100 km/h para ir de Santiago a Lugo por la A-54: "Era algo anómalo y generaba malestar"

Santiago y Lugo estarán un poco más cerca por carretera sin necesidad de terminar los dos tramos pendientes de la autovía A-54. ¿La razón? Que la vía de comunicación llamada a vertebrar el interior de Galicia tendrá un recorrido uniforme a 120 kilometros por hora de velocidad máxima, lo habitual en este tipo de infraestructuras.

El Gobierno central no oficializó su decisión, pero fue el Partido Popular de Lugo quien informó de al intención del Ministerio de Transportes de "rectificar" su postura para así eliminar el límite de la velocidad máxima a 100 por hora que había en la A-54 a su paso por Guntín. Este tramo, más de 16 kilómetros entre la salida número 7 y la número 23, era en cierto modo una anomalía por esa limitación, que sorprendía e indignaba a los conductores a partes iguales.

Los usuarios de la A-54 que accedían a este trayecto veían como, en un momento determinado, sin curvas ni un trazado aparentemente complejo, las señales de la autovía obligaban a frenar hasta un máximo de 100 por hora. Y así durante al menos 16 kilómetros.

Ante las quejas, fue el PP de Lugo quien optó por canalizar esa situación para presionar por la vía política, algo que, según confirman, ahora dará sus frutos.

Técnicamente, el ahorro de tiempo es simbólico. Recorrer 16 kilómetros a 120 por hora supone unos 8 minutos, mientras que hacerlo a un máximo de 100 supone emplear 10, es decir, que Santiago estará dos minutos más cerca de Lugo.

"Era algo anómalo y generaba malestar"

En un comunicado, los senadores lucenses del PP José Manuel Barreiro, José Manuel Balseiro y Juan Serrano celebran la decisión del Gobierno y la atribuyen a la "presión constante" de su partido, así como a las "insistentes reclamaciones de los lucenses". Como ese tramo está más cerca de Lugo que de Santiago, las quejas se concentraron allí.

Sorprende ahora también el anuncio del PP teniendo en cuenta que en octubre, el Gobierno de Pedro Sánchez aseguraba por escrito que no tenía intención de modificar la velocidad máxima, apelando a una normativa de trazado del propio Ministerio de Transportes, por lo que la decisión no era achacable a la DGT. "Hoy vemos como podían y debían hacerlo", celebra el PP lucense. "Era algo anómalo y generaba malestar entre los conductores".

Obras de la A-54 en Arzúa. / Jesús Prieto

Pendiente de completarse las obras

Ahora, la clave será terminar la A-54, con un tramo dividido en dos partes entre Melide y Arzúa. La intención era terminarlo y abrirlo este año, lo que completaría una infraestructura de la que se puso la primera piedra en 2009 y que sufrió numerosos retrasos en el cronograma por distintas razones. Ahora, todo apunta a que el plazo de 2025 tampoco se cumplirá, si bien se da por hecho que abrirá en los primeros meses de 2026.