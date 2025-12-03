Así quedaría la letra del himno gallego con las propuestas de la RAG

La comisión no permanente de estudio para analizar la posible modificación de la letra del himno gallego creada en el Parlamento de Galicia en 2024 ya tiene material de trabajo. El órgano, impulsado por los grupos a raíz de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para restaurar la letra original del poema Os Pinos, recibió el primero de los informes que encargó: el de la Real Academia Galega (RAG). Un documento que avala la restauración de la letra original de Eduardo Pondal que dio origen al himno, aunque con matices sobre la solicitud de la ILP.

La RAG asume que la proposición de ley presentada es sólida porque "vén precedida dun estudo rigoroso, documentado e correctamente argumentado no plano filolóxico", dice. Y admite además que las propuestas de cambio que solicita son "retoques mínimos".

Sin embargo, matiza que la modificación de la letra del himno no debe ser abordada solo como ejercicio de crítica filológica "senón nunha perspectiva máis ampla", ya que lleva más de un siglo difundiéndose y así lo aprende la gente. Es más, parte de las modificaciones del poema original no responden a "detupacións na transmisión escrita" del texto de Pondal, sino que pueden ser cambios intencionados para su "adaptación" a un formato de himno nacional, pensado para cantar, interpretar y recitar.

Versión propuesta por la RAG con sus cambios anotados. / Cedida

Los cambios propuestos

En ese contexto y con esa filosofía, la RAG propone un texto definitivo del himno con un total de 15 cambios entre palabras y signos de puntuación y acentuación.

De la propuesta original de la ILP acepta cuestiones como sacar la interrogación inicial en los versos 1 y el 5, así como eliminar las comas al final de los versos 1 y 2. También aconseja poner comillas en los versos 9 y 32, abriendo lo que siempre se consideró una declaración o cita, en este caso la respuesta de los pinos a las preguntas de los primeros versos.

Más allá de los signos, el informe de la RAG también avala sustituir el castellanismo ronco por rouco en el verso 20 y el hiperenxebrismo iñorantes por el cultismo ignorantes en el 21, como había escrito Pondal en el texto original. En el verso 3, la RAG acepta la propuesta de cambiar ao por ó, ya que además se adapta mejor al hablar; y en el verso 9, propone sustituir cinguido por cinxido, porque ya que ambas son válidas "semella razoable repoñer as formas orixinais do poema". En el verso 22, considera féridos una "pantasma léxica" que hay que sustituir por el férridos original. Tampoco tiene dudas en el verso 12: no tiene sentido valeroso chan cuando debe poner valeroso clan, basándose en el uso reiterado que Pondal hacía de ese término que equivale a pueblo o grupo.

A partir de aquí, empiezan las discrepancias con las propuestas originales recogidas en la ILP. La RAG propone cambiar sóo os ignorantes por só os ignorantes, y no sós como se sugería. Tampoco ve sentido a poner trasparente en lugar de transparente porque sería cambiar algo correcto por algo "anómalo". Y no le parece aceptable, dice, harpado con «h» y propone dejar arpado. En el verso 21, prefiere mantener también mais y no introducir mas.

Por último, la RAG añade sus propias consideraciones: incluir non nos en lugar de non os en el verso 24 para mantener la coherencia de la primera persona de plural de todo el texto; escribir onde y no donde en el verso 29 como versión más gallega, y acentuar dés en el verso 13 por ser del verbo dar.

Toca avanzar en el Parlamento

El informe de la RAG es solo uno de los encargados por la comisión creada en el Parlamento de Galicia, por lo que la solución definitiva a la letra del texto todavía parece lejana. También darán su opinión, entre otros, el Consello da Cultura Galega y el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento.

Además, siempre existieron ciertas discrepancias políticas sobre esta modificación de algo tan simbólico como el himno gallego entre las principales fuerzas políticas, especialmente PP y BNG. De hecho, la comisión aprobó su plan de trabajo, pero hasta ahora no fue de las más activas en la agenda diaria de O Hórreo.