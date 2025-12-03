Galicia incrementará las batidas de jabalíes en las comarcas con más granjas para prevenir la peste porcina

La evolución del brote de peste porcina africana (PPA) mantiene al sector alerta de lo que pueda ocurrir. La conselleiras de Medio Rural, María José Gómez, y Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, se reunieron este miércoles con los responsables de las organizaciones profesionales agrarias, donde decidireron intensificar las batidas de jabalí en las comarcas con mayor número de granjas porcinas: Xinzo (Ourense), Deza (Pontevedra), Terra Chá (Lugo) y Betanzos (A Coruña).

Además, la Xunta ha solicitado al Gobierno central una conferencia sectorial específica sobre la peste porcina, con el deseo de que se celebre "de inmediato" para poder coordinar a nivel estatal las actuaciones sobre la enfermedad.

"Le pediremos homogeneidad y coordinación en las medidas", apuntó Gómez, quien llamó a no crear "alarmas" porque el foco está a más de 1.000 kilómetros de Galicia, la enfermedad no se transmite a los humanos y de momento ni siquiera ha afectado a las explotaciones de porcino catalanas.