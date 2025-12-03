«Si llega la peste porcina, sería imposible controlar las casas de particulares»

Aunque en territorio gallego no se ha registrado ningún foco de peste porcina africana (PPA), el sector patrio paga las consecuencias. No es una zoonosis, pero ya se afronta la cancelación masiva de pedidos de carne desde Japón, y se anticipa una posible caída de precios, según avanza la Federación Galega de Porcino (Fegapor). Un impacto que, señala la entidad, puede ser «brutal» para las explotaciones gallegas.

El jefe de Sanidade Animal de la Consellería do Medio Rural, Jesús Orejas, se muestra optimista ante la gran distancia que separa el foco catalán de Galicia, pero sigue con preocupación lo que allí ocurre ante las consecuencias que tendría el contagio a la comunidad gallega. La Xunta seguirá avanzando hoy en las medidas de control de la PPA en una reunión que las consellerías de Medio Rural y de Medio Ambiente mantendrán con el sector.

Las posibilidades de que un jabalí infectado de PPA cruce la península ibérica son remotas. ¿Cuál es el factor de mayor riesgo de la fauna silvestre: roedores que lleguen en camiones? ¿Aves?

Las tres vías principales de entrada de peste porcina en Galicia son el transporte de porcinos infectados, de cerdos en este caso; la extensión de forma natural de la enfermedad que porte un jabalí, y por último, y lo más probable, la diseminación de la enfermedad a largas distancias vehiculadas por productos de origen porcino para consumo humano que estén contaminados. Esta enfermedad se extiende como una mancha de aceite con una difusión lenta. Es cierto que podría contagiar a los jabalíes de Galicia, pero para llegar desde el foco más cercano, que está en Cataluña, tendría que atravesar toda España, por lo que es bastante improbable. El principal factor de riesgo, ahora mismo, es que las poblaciones de jabalí en Galicia tengan acceso a restos de comida contaminados.

¿Puede el virus moverse de alguna forma en camiones de ganado que estén mal desinfectados?

En Galicia entran sistemáticamente muchos lechones para engordar en los cebaderos gallegos que podrían venir infectados. Lógicamente, los camiones que se pudiesen contaminar fue porque alojaron animales enfermos de peste porcina. Por eso tienen que venir debidamente desinsectados. La cuestión es que los cerdos que transporten puedan estar infectados. Existe un problema de vigilancia de todas las entradas que nos llegan de fuera de España, pero, sistemáticamente, hacemos una inspección en la granja de destino.

¿Se puede establecer algún tipo de control sobre los miles de cerdos que hay en las casas gallegas destinados al autoconsumo?¿O sería materialmente imposible?

En la comunidad hay 25.000 explotaciones de autoconsumo que pueden tener hasta 5 puercos, según su fecha de alta. Hay que tener en cuenta el contacto que puedan tener esos cerdos de particulares con jabalíes o con comida contaminada. Puesto que en Galicia no tenemos ningún caso de PPA, no suponen una población de riesgo. Sí lo serían, si hubiese ese contacto, los puercos criados en espacios exteriores, como el porco celta.

¿Cómo serían los controles en las casas con cerdos en caso de que hubiese un foco en Galicia?

Hay que ser realistas,sería imposible hacer un control en las casas de particulares pormenorizado. Informaríamos por todos los medios a los titulares de explotaciones de autoconsumo que, si sus cerdos han tenido contacto con el exterior, los confinaran. Habría que alimentarlos con piensos y productos de alimentación animal que garantizasen no estar contaminados. Si su dieta fuese a base de patatas o verduras de la huerta del titular, por ejemplo, tendrían que asegurarse de que no hubo jabalíes cerca que pudiesen contaminar esa comida.

¿Cómo se va a supervisar y garantizar el cumplimiento de esas medidas, especialmente en granjas de pequeño tamaño o en régimen extensivo?

Tenemos un programa de vigilancia anual que se lleva ejecutando en Galicia desde hace más de 15 años y establecemos unas vigilancias por análisis de riesgos según las características de las explotaciones. Hacemos visitas de comprobación de las condiciones de bioseguridad de esas explotaciones, fundamentalmente orientadas a impedir el contacto con fauna silvestre, es decir, jabalíes. Hay unos protocolos que identifican cuáles son las explotaciones de mayor riesgo y esas son a las que se dirigen los controles específicos. Después, si el nivel de peligro aumentara, se prevería, en la medida de lo posible, un control más exhaustivo de todas esas explotaciones.

Italia tiene un largo historial de casos de PPA, de la que es libre desde hace unos pocos años. Entre sus medidas exitosas se encuentran el confinamiento de explotaciones, la búsqueda de cadáveres de jabalíes y la limitación de movimientos de fauna, así como un paquete de indemnizaciones a los ganaderos. ¿Se contempla aplicar estas medidas en Galicia?

Estas medidas están recogidas en la normativa comunitaria, que es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros, entre los que está España. Cuando existe una situación de sospecha o posteriormente de confirmación de una enfermedad como la peste porcina de Italia, se establecen una serie de requisitos de contención de la enfermedad, y estos están incluidos.

Estamos en emergencia cinegética. ¿La Xunta se plantearía levantar restricciones en las batidas de caza como medida preventiva?

Si hubiera un foco de PPA de jabalíes, en la zona cero, donde se localizasen los cadáveres, quedaría prohibida la actividad cinegética. Serían las autoridades competentes,en este caso la Consellería de Medio Ambiente, la que decretaría la actuación y la prohibición de caza en las zonas afectadas.