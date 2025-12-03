Rueda anuncia más ayudas para vivienda pública de alquiler y Pontón tacha el plan de la Xunta de "bulo"

La vivienda se convirtió, una vez más, este miércoles en protagonista en el cara a cara del Parlamento de Galicia. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó en su turno de palabra la intención de su Ejecutivo de ampliar las ayudas para que concellos "pequeños y medianos" rehabiliten inmuebles de titularidad municipal en desuso y los transformen en viviendas públicas para poner en el mercado del alquiler.

Una cuestión sobre la que la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se mostró crítica, al considerar que las políticas de vivienda autonómicas son "un bulo". "Que deje de engañar a la gente con el anuncio fraude de 4.000 nuevas viviendas públicas en 2028", sentenció durante la sesión de control.

El incremento de las ayudas anunciado por Rueda, aclaró, será del 30%. La previsión de la Xunta es, además, que la nueva convocatoria de este programa se aprobará este mes en el Consello de la Xunta. Será el Ejecutivo autonómico, según explicó el presidente, quien financie el 95% del coste de las obras de reforma para que su "carácter social" quede "blindado".

Ana Pontón durante su intervención en la Cámara autonómica / Lavandeira Jr. /EFE

Pontón, por su parte, propuso un plan de compra masiva de vivienda para alquiler en una Galicia "con 90.000 pisos vacíos en las ciudades y con fondos del Estado para tal fin".

Besteiro se centra en Altri

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y el mandatario autonómico no cruzaron buenas palabras en sus intervenciones después de que el socialista reorientase hacia Altri una pregunta que, a priori, se iba a centrar en "las previsiones del Gobierno gallego en relación con el enfoque que les está dando a sus políticas de bienestar".

Con una nueva manifestación en el horizonte - convocada para el 14 de diciembre- avisó de que el proyecto en el municipio lucense de Palas de Rei no tiene "conexión eléctrica". "La cuestión está clara: sin conexión eléctrica ese proyecto no se puede autorizary usted debe tomar una decisión", apuntó Besteiro, quien advirtió a Rueda que, de seguir adelante el plan, estará cometiendo "prevaricación".

Las caras de sorpresa se sucedieron en un hemiciclo en el que su presidente, Miguel Santalices, decidió tirar del artículo 104 del reglamento y amonestar al socialista. "No espere de mí otra cosa que hacer lo que dicen los técnicos", contestó Rueda, a la vez que cargó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "solo piensa en su futuro personal".