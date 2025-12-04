Las borrascas atlánticas complican el puente de diciembre en Galicia: ¿Qué día lloverá menos?

Después de unos primeros días de mes, en los que Galicia ha sufrido el envite de una sucesión de frentes que han dejado tormentas eléctricas, granizo y nieve por buena parte de nuestro territorio, el parte meteorológico para este próximo puente de diciembre no adelanta grandes cambios en el tiempo en nuestra comunidad, por lo que aquellos que quieran visitar alguna localidad con motivo de las fiestas navideñas durante estos días, deberán escoger muy bien cuando hacerlo.

Antes de eso, el parte facilitado por MeteoGalicia informa de que durante este viernes continuaremos bajo la influencia de las borrascas atlánticas, situadas al oeste de Irlanda, que aproximarán un río atmosférico a Galicia. Con esta situación, se espera una nueva jornada pasada por agua con lluvias que serán más persistentes e intensas durante la noche. Las temperaturas no serán tan frías y experimentarán un pequeño ascenso. Santiago, Ourense o Lugo se quedarán en los 9 grados positivos, mientras que en las localidades costeras de A Coruña, Vigo o Pontevedra, los mercurios apenas bajarán de los 12 grados.

Hoxe, seguirán entrando liñas de inestabilidade polo norte, con chuvias intermitentes máis activas ao norte.



A partir de mañá a circulación do suroeste achegará unha masa de aire máis cálida e húmida, cambiando de signo ás anomalías 📈👇 pic.twitter.com/mIflsO70AR — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) December 4, 2025

El sábado, más lluvia

El tiempo durante las primeras horas de la jornada del sábado estará marcado por la llegada de este nuevo frente que ya afectará a Galicia durante la madrugada. Las zonas más afectadas serán la provincia de Pontevedra y el suroeste de la de A Coruña, donde los cielos estarán muy cubiertos y descargarán precipitaciones persistentes e intensas durante la mañana. Con el paso de las horas, las lluvias se irán haciendo más intermitentes.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas subirán moderadamente y las máximas se mantendrán. De nuevo las ciudades del interior serán las que marquen los valores más bajos, quedando en 12 grados en Santiago, Lugo y Ourense, mientras que en A Coruña, Pontevedra y Vigo descenderán a unos más llevaderos 14 grados.

La Navidad de Vigo será uno de los destinos más demandados durante este próximo puente de diciembre en Galicia / FDV

El domingo parece el mejor día

Tal y como apuntan desde el servicio de meteorología gallego, el domingo podría ser el mejor día para plantearse visitar alguna localidad con motivo de las fiestas navideñas. El pronóstico indica que Galicia quedará ese día en una situación intermedia entre altas y bajas presiones, y a pesar de que todavía la jornada comenzará con lluvias débiles, irán a menos, por lo que a última hora, momento en el que pueblos y ciudades encienden sus decoraciones, la comunidad disfrutará de un paréntesis en el que no lloverá. Las temperaturas no tendrán grandes cambios, con mínimas que oscilarán desde los 12 grados de Santiago a los 14 de Ferrol.

El lunes empeora

La semana comenzará en Galicia marcada por la llegada de un nuevo frente asociado a las borrascas atlánticas. Una situación que no variará mucho con respecto a los días anteriores, por lo que seguiremos intercalando episodios de lluvia en una nueva jornada marcada por el agua. Las temperaturas seguirán sin muchos cambios, con mínimas que irán desde los 12 grados en Santiago a los 14 de Vigo.