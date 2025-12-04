Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido al recibir la noticia

La carretera ha cercenado de forma desgarradora a una familia de Ourense esta noche, al cobrarse en apenas una hora la vida de un matrimonio, quedando su hijo - de veintipocos años- huérfano. La víctima, al volante de un Citroën Saxo, se vio implicada en un choque frontal contra un Opel Combo, en el punto kilométrico 5 de la carretera OU-1205 de Porqueirós, dentro del municipio ourensano de Muíños.

A consecuencia del accidente, la conductora, de 51 años y vecina de Requiás, falleció. El ocupante de la furgoneta, de 40 años, fue trasladado al CHUO en estado leve. Dio positivo en las pruebas de alcoholemia: superó la tasa máxima legalmente permitida, arrojando un resultado de 0,64 mg/l en el primer test y 0,58 mg/l en el segundo.

La Guardia Civil instruye las diligencias e investiga la posible invasión carril contrario por parte del conductor. La Fiscalía indica que, a partir de 0,40 mg/l, cuando se produce un accidente, la tasa ya implica delito. Al punto acudieron los bomberos del GES de Muíños, que excarcelaron a la víctima, y los servivios sanitarios.

Recibieron la noticia en el lugar del accidente

El marido y el hijo de la fallecida, al ver que esta no regresaba a casa del trabajo ni cogía el teléfono, salieron en su búsqueda hasta acabar en el punto del siniestro. Allí el hombre, tras recibir la noticia, sufrió un paro cardíaco que le causó la muerte. A pesar de los esfuerzos de equipo sanitario, que persisió en las maniobras de reanimación durante una hora, fue imposible salvarle la vida.

El matrimonio deja huérfano un chico de veintipocos años. La tragedia ha causado una gran conmoción en la zona.