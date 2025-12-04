Elegidos los ocho mejores quesos gallegos de 2025: "Son un enorme compromiso con la tierra"

La 28ª Cata dos Queixos de Galicia escogió los mejores quesos gallegos de las diferentes denominaciones y sellos de calidad entre las 66 propuestas presentadas por más de una treintena de productores en este 2025.

El panel de expertos encargado de la cata las instalaciones de Medio Rural en Sergude (Boqueixón), integrado por doce expertos, concedió el oro a un total de ocho quesos, con especial protagonismo para productores de Curtis (A Coruña) y Pedrafita (Lugo), que lograron primeros premios por partida doble.

En el primer caso se trata de Queinaga SAT, que se impuso en la categoría de Tetilla y en la de Arzúa-Ulloa. Se trata de una explotación de vacuno lácteo que produce queso desde hace tres décadas. En el caso lucense, es Castelo de Brañas quien ganó por partida doble: su queso Castelo se hizo con el oro en la DO Cebreiro y en la categoría de quesos con el sello Artesanía de Galicia. Es una explotación familiar nacida en 1989 que tiene como leva "o queixo que nace da neve", en referencia a su ubicación en lo alto de la montaña lucense.

En el caso de la DO San Simón, el famoso queso de vaca ahumado con madera de abedul, se impuso en este 2025 Prestes, quesería emblemática de la parroquia de Vilalba que da nombre a la denominación y muy conocida en Santiago por su tienda en la zona antigua. Prestes es uno de los grandes promotores del queso de Galicia, con una fuerte apuesta por la innovación que le permitió abrir camino con elaboraciones como el queso azul.

De la provincia de Lugo también llegó el ganador en la categoría ecológica, aquellos quesos amparados bajo el sello del Craega. Se trata de una elaboración de Arqueixal, un proyecto que pone en valor el rural desde Palas de Rei, donde con la leche de sus vacas elabora queso y yogurth.

Quesos ganadores en 2025. / ECG

Tres curados

La edición de 2025 de la cata más conocida de quesos gallegos incluyó tres oros también para quesos curados, especialidad que poco a poco gana mercado en Galicia. En el caso de Arzúa-Ulloa, el premio fue para Barral, quesería arzuana que es uno de los emblemas de la denominación. Ya ganó este mismo premio en 2015 y 2017.

En la DO San Simón, el mejor curado fue para Catadoiro, una de las queserías impulsoras del renacer de la marca y ubicada también en esta parroquia de Vilalba.

Por último, el oro del curado de O Cebreiro fue para Santo André, un producto elaborado en Castroverde, al lado de la capital lucense, respetanto técnicas ancestrales y medievales.

Otros reconocimientos

Además de estos nueve oros protagonizados por ocho quesos, hubo otros reconocimientos en la cata de este año: cinco platas y cinco bronces.

La plata en Tetilla y Arzúa-Ulloa la ganó Farelo, una quesería asentada en Agolada (Pontevedra), mientras que en San Simón se lo llevó Daniberto, empresa familiar de la parroquia de Pude; en el ecológico repitió Aqueixal, de Palas; mientras que en el sello Artesanía Alimentaria ganó Mourelo, un queso elaborado por Quintián en el municipio lucense de O Páramo.

Los bronces fueron para la arzuana Barral (Tetilla); Pazo do Queixo, de la quesería Ruta Xacobea de O Pino en la categoría de Arzúa-Ulloa; Catadoiro en DO San Simón; Néboa, también de la paramesa Quintián; y Doña Cobiña, de Cobideza (Lalín) fue bronce en quesos ecológicos.

La conselleira, en la cata en Sergude. / Cedida

"Cada queso tiene detrás un enorme compromiso con la tierra"

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, presidió la entrega de los premios de la cata, celebrada en el Hotel A Quinta da Auga de Santiago. Allí, alabó la calidad de los quesos gallegos, un sector vital para el rural gallego, ya que en 2024 las cuatro DO sumaron medio centenar de queserías en toda Galicia, que producen alrededor de siete millones de kilos de queso al año y que representan un valor económico de más de 58 millones de euros.

"Cada queso tiene detrás un enorme compromiso con la tierra" y son un reflejo de Galicia Calidade, dijo Gómez. Que Galicia tenga hoy 36 sellos de calidad diferenciada en sus productos alimentarios habla del buen momento del rural gallego. "Eso es mérito de cada uno de los productores gallegos".