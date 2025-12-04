Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘El rugir de las llamas’, la batalla silenciosa de Galicia contra el fuego

La película documental de la danesa Robin Petré llega este jueves a la plataforma de ‘streaming’ HBO Max

Fotograma de la película documental ‘El rugir de las llamas’

Fotograma de la película documental ‘El rugir de las llamas’ / HBO Max

Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Sensorial y visualmente impactante, así es El rugir de las llamas (Only on Earth), película documental dirigida y escrita por la danesa Robin Petré que llega este jueves a HBO Max para acercarnos los paisajes montañosos del sur de Galicia, una de las zonas más vulnerables de Europa frente a los incendios forestales, con el propósito de reflexionar sobre el frágil equilibrio de la naturaleza y la relación entre humanos y animales.

Para ello, Petré nos muestra múltiples perspectivas: la del bombero San, especializado en el análisis de incendios forestales, un trabajo que lo lleva al frente de los fuegos más peligrosos; la de Pedro, un niño de diez años que sueña con ser aloitador; la de Cristina, que vive en estrecho contacto con la naturaleza como agricultora y bombera; la de Eva, una veterinaria de gran corazón que trabaja con caballos tanto salvajes como domesticados; y la de los animales, especialmente la de las bestas que pastan a los pies de los aerogeneradores que se extienden por el sur de Galicia como colosos espectros blancos cubiertos por la niebla de la montaña. Unos pequeños y resistentes caballos salvajes que han vagado libremente por la zona durante siglos bajo la atenta mirada de los aloitadores y que resultan indispensables para la prevención de incendios, ya que son capaces de mantener a raya la vegetación más inflamable.

El problema es que, tal y como refleja este proyecto, los caballos son cada vez menos numerosos y algunos ya temen que pronto puedan desaparecer por completo a causa del choque entre el progreso humano y la naturaleza.

Rodada en un verano marcado por el calor extremo y la sequía, El rugir de las llamas (Only on Earth) es una coproducción danesa-española-sueca de Hansen & Pedersen, Polar Star Films y HBO Max.

