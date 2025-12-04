‘El rugir de las llamas’, la batalla silenciosa de Galicia contra el fuego

Sensorial y visualmente impactante, así es El rugir de las llamas (Only on Earth), película documental dirigida y escrita por la danesa Robin Petré que llega este jueves a HBO Max para acercarnos los paisajes montañosos del sur de Galicia, una de las zonas más vulnerables de Europa frente a los incendios forestales, con el propósito de reflexionar sobre el frágil equilibrio de la naturaleza y la relación entre humanos y animales.

Para ello, Petré nos muestra múltiples perspectivas: la del bombero San, especializado en el análisis de incendios forestales, un trabajo que lo lleva al frente de los fuegos más peligrosos; la de Pedro, un niño de diez años que sueña con ser aloitador; la de Cristina, que vive en estrecho contacto con la naturaleza como agricultora y bombera; la de Eva, una veterinaria de gran corazón que trabaja con caballos tanto salvajes como domesticados; y la de los animales, especialmente la de las bestas que pastan a los pies de los aerogeneradores que se extienden por el sur de Galicia como colosos espectros blancos cubiertos por la niebla de la montaña. Unos pequeños y resistentes caballos salvajes que han vagado libremente por la zona durante siglos bajo la atenta mirada de los aloitadores y que resultan indispensables para la prevención de incendios, ya que son capaces de mantener a raya la vegetación más inflamable.

El problema es que, tal y como refleja este proyecto, los caballos son cada vez menos numerosos y algunos ya temen que pronto puedan desaparecer por completo a causa del choque entre el progreso humano y la naturaleza.

Rodada en un verano marcado por el calor extremo y la sequía, El rugir de las llamas (Only on Earth) es una coproducción danesa-española-sueca de Hansen & Pedersen, Polar Star Films y HBO Max.