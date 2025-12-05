Galicia, a la cola en venta de vivienda a particulares extranjeros: solo son el 4%

Entre enero de 2007 y agosto de 2025, se registraron en España más de 9,5 millones compraventas de vivienda. De estas operaciones, 390.752, es decir, en torno a un 4,11%, tuvieron lugar en la comunidad gallega. La mayoría, al igual que en el conjunto de las comunidades fueron hechas por personas físicas, según el último estudio del Consejo General del Notariado.

«Mientras que las personas físicas suelen adquirir inmuebles principalmente para uso residencial o patrimonial familiar, las personas jurídicas —como una empresa, sociedad u organización —suelen hacerlo con fines de inversión, actividad económica o gestión de activos», señala María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado. Y es que, si bien 2024 fue el año en el que más compraventas realizaron las personas jurídicas en España, no fue suficiente como para alterar la estructura del mercado, ya que solo representaron el 11% de las operaciones.

¿Qué ocurre en Galicia?

En la comunidad gallega la diferencia es más acusada. La participación de personas jurídicas en la compraventa de inmuebles a lo largo de estos 18 años representó tan solo el 8%. Esta cifra choca con la de Cataluña o la Comunidad de Madrid, donde alcanzan el 15 y el 13%, respectivamente.

De los 359.724 inmuebles comprados en Galicia por personas físicas en este periodo, la mayoría fueron adquiridos por personas con nacionalidad española. De manera concreta, los extranjeros supusieron solo el 4% de las acciones de compraventa, uno de los porcentajes más bajos del territorio estatal, solo por detrás de Extremadura e igualada a Cantabria y País Vasco. En otros puntos del mapa, especialmente aquellos muy turísticos como Canarias o Baleares, los movimientos hechos por extranjeros superan el 35%.

Existen, asimismo, diferencias notables en cuanto al precio del metro cuadrado. Entre las personas físicas, los precios más elevados se registran en el País Vasco e Islas Baleares (2.484 euros el metro cuadrado), frente a los 1.100 de Galicia, la cuarta comunidad más barata. Por su parte, en el caso de las jurídicas, Baleares vuelve a situarse a la cabeza con 3.137 euros el metro cuadrado, a diferencia de los 1.372 del territorio gallego.