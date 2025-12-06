Galicia también estará en el Mundial 2026: así es la canción con sello gallego que sonará en todos los partidos

La cuenta atrás para el Mundial 2026 de fútbol ya ha comenzado oficialmente. Este viernes 5 de diciembre, el Centro John F.Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C. acogió el sorteo de grupos de la Copa del Mundo que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México.

Al margen del esperado sorteo, uno de los grandes atractivos de la Copa del Mundo, más allá de lo meramente deportivo, es la banda sonora del mismo.

Del 'Waka Waka' a 'Desire'

Desde ‘El Rock del mundial’ de Chile 1962 al ‘Hayya Hayya (Better Together)’ de Qatar 2022 pasando por el ‘Waka Waka’ de Shakira en Sudáfrica 2010 o ‘El Mundial’ de Plácido Domingo en España 1982, la música siempre ha sido la otra gran atracción de la cita deportiva y, como es de esperar, no faltará en esta nueva cita mundialista.

El himno oficial de este año es ‘Desire’ de Robbie Williams y Nicole Scherzinger, aunque no será la única canción en sonar en todos los estadios durante la competición, un tema con un marcado sello gallego también resonará durante cada partido como parte de la banda sonora de la cita mundialista.

Se trata de la canción ‘Somos más’, interpretada por el colombiano Carlos Vives, el puertorriqueño Wisin, la argentina Emilia Mernes y el mexicano Xavi, un cóctel diseñado para representar la identidad multicultural en el mundo del fútbol: “Queremos que la gente se ponga la camiseta y celebre en comunidad”, comentó hace unas semanas Carlos Vives.

@billboardar Carlos Vives, Wisin, Emilia y Xavi son los intérpretes del tema 'Somos Más', canción oficial de Telemundo para la Copa Mundial de la FIFA 2026. ♬ sonido original - Billboard AR

Un proyecto internacional con Galicia

Sin embargo, lo más destacado llegó a distancia, desde Galicia. La Orquesta Sinfónica de Galicia participó en la grabación de una de las canciones del próximo mundial, un proyecto internacional que une a América Latina, Estados Unidos y España en el que la agrupación gallega “pone toda la fuerza y emoción de su sonido”.

La Orquesta Sinfónica de Galicia durante la grabación de 'Somos más' / Cedida

“Estamos moi orgullosos deste fito histórico para a OSG, que acada unha dimensión global nun dos eventos masivos máis importantes”, destacó al respecto la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

Desde A Coruña al Mundial

La OSG grabó la parte sinfónica de la canción en los Estudios Mans de la ciudad herculina, conectados en tiempo real con equipos de Los Ángeles y Miami. “Una experiencia única que nos llevó a trabajar al ritmo de un proyecto pensado para escucharse en todo el mundo”.

‘Somos más’ está creada por el compositor y productor Julio Reyes Copello, con orquestación de Antonio Medellín-Fajardo. En cuanto a la orquestación musical, estuvo dirigida por el director asociado de la Orquesta Sinfónica de Galicia, José Trigueros.

El Mundial de este próximo año será el más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos en total y un formato repartido en tres países, y contará además con una marcada presencia gallega en su celebración, porque como dice la propia canción “lo canta el mundo entero”.