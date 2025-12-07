Alerta naranja este lunes en el litoral gallego por el temporal costero

La Xunta ha activado para este lunes la alerta naranja por temporal costero, que afectará desde primera hora al noroeste y oeste de la provincia de A Coruña . Se ampliará a media mañana al suroeste de la costa coruñesa y al litoral de Pontevedra.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera mar combinada del oeste o suroeste con olas de hasta siete metros y viento del sur o suroeste de hasta fuerza 8, mientras que en A Mariña Lucense el inicio será a última hora del día, según ha informado la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

Debido a esta alerta, se suspende la actividad deportiva del programa Xogade y federada en el mar en los municipios de A Costa da Morte desde las 9.00 hasta las 00.00 horas. En el noroeste de A Coruña estará suspendida entre las 10.00 de la mañana y las 00.00, y en el suroeste de esa provincia, las Rías Baixas y el Miño de Pontevedra, desde las 12.00.

Los municipios afectados, diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y clubes náuticos han sido informados a través del Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia.

El Ejecutivo gallego recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, tanto diques como rompeolas y paseos marítimos. También ha pedido que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

La jornada de este lunes también está protagonizada por lluvias al oeste de Galicia. Tal y como informa Meteogalicia, la aproximación de un nuevo frente bajo intensificará aún más el viento por la noche y durante la mañana del martes, día 9.