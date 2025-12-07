Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta naranja este lunes en el litoral gallego por el temporal costero

Estará activo desde primera hora de la mañana del día 8 hasta medianoche

Un hombre fotografía el fuerte oleaje de A Coruña esta semana.

Un hombre fotografía el fuerte oleaje de A Coruña esta semana. / M. DYLAN

El Correo Gallego

La Xunta ha activado para este lunes la alerta naranja por temporal costero, que afectará desde primera hora al noroeste y oeste de la provincia de A Coruña . Se ampliará a media mañana al suroeste de la costa coruñesa y al litoral de Pontevedra.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera mar combinada del oeste o suroeste con olas de hasta siete metros y viento del sur o suroeste de hasta fuerza 8, mientras que en A Mariña Lucense el inicio será a última hora del día, según ha informado la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

Debido a esta alerta, se suspende la actividad deportiva del programa Xogade y federada en el mar en los municipios de A Costa da Morte desde las 9.00 hasta las 00.00 horas. En el noroeste de A Coruña estará suspendida entre las 10.00 de la mañana y las 00.00, y en el suroeste de esa provincia, las Rías Baixas y el Miño de Pontevedra, desde las 12.00.

Los municipios afectados, diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y clubes náuticos han sido informados a través del Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia.

El Ejecutivo gallego recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, tanto diques como rompeolas y paseos marítimos. También ha pedido que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

La jornada de este lunes también está protagonizada por lluvias al oeste de Galicia. Tal y como informa Meteogalicia, la aproximación de un nuevo frente bajo intensificará aún más el viento por la noche y durante la mañana del martes, día 9.

