'Sirat' de Oliver Laxe, mejor película del año para 'The New Yorker': "Un thriller desgarrador y emocionante"

La prestigiosa revista 'The New Yorker' eligió este viernes a la película española 'Sirat', del director gallega Óliver Laxe, coproducida con Francia, como la mejor del año por delante de 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson.

Según el crítico Justin Chung, 'Sirat' es "un thriller de supervivencia visual sonoramente abrumador", una "danza de la muerte desgarradora y emocionante", que narra la búsqueda de un padre por su hija desaparecida en el desierto, mostrando al mismo tiempo encuentros inesperados con personajes marginales. "La película no es una experiencia cínica o nihilista barata; sus horrores más graves surgen de una compleja comprensión de cómo la compasión humana persiste en un universo que se opone fundamentalmente a su existencia", destaca el crítico.

Desde su estreno en 2025, 'Sirat' ha acumulado importantes reconocimientos como el premio del jurado en el Festival de Cannes y el Gold Hugo a mejor película en la Chicago International Film Festival, además del Cannes Soundtrack Award por la música de Kangding Ray. También ha sido nominada a varios galardones importantes, incluyendo los European Film Awards 2026 en categorías como mejor película, mejor dirección, mejor guion y mejor actor. Es además la candidata oficial de España para competir en la categoría de mejor película internacional en los premios Oscar.

Este viernes, 'Sirat' también recibió dos nominaciones a los Critics Choice Awards, premios que otorga la asociación de críticos de EEUU. Por un lado, opta a mejor película en lengua extranjera junto a 'Belen', 'El agente secreto', 'Un simple accidente', 'No hay otra opción' y 'La chica zurda'. También aspira al galardón al mejor sonido por el trabajo de Laia Casanovas. La gala tendrá lugar en Los Ángeles el próximo 4 de enero.