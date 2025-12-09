Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El hijo de la mujer desaparecida en Avión encuentra su cuerpo sin vida

La Guardia Civil ha informado este martes del hallazgo de la septuagenaria, que padecía alzhéimer

El Correo Gallego

Santiago

El hijo de una mujer desaparecida el 16 del mes pasado ha encontrado su cuerpo sin vida en un paraje montañoso próximo al pueblo de Acedevo, en Avión (Ourense).

Son muchas las personas que han participado en las tareas de búsqueda en un territorio muy amplio, de caminos y montes. 

