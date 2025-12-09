El hijo de la mujer desaparecida en Avión encuentra su cuerpo sin vida

El hijo de una mujer desaparecida el 16 del mes pasado ha encontrado su cuerpo sin vida en un paraje montañoso próximo al pueblo de Acedevo, en Avión (Ourense).

La Guardia Civil ha informado este martes del hallazgo de la septuagenaria, que padecía alzhéimer.

Son muchas las personas que han participado en las tareas de búsqueda en un territorio muy amplio, de caminos y montes.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)