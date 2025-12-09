De construcción más alta de Europa a reclamo turístico: avanza la protección de la chimenea de As Pontes

Más alta que la Torre Eiffel de París, la Torre de Cristal de Madrid o el emblemático Pirulí. Los 356 metros de la chimenea de la central térmica de As Pontes la convierten en la construcción más elevada de España y, en su momento, en la mayor chimenea de toda Europa. Un hito que Galicia quiere aprovechar, ahora que está apagada la central, para convertirla en reclamo y símbolo de toda una era industrial.

Para ello, la Xunta avanza en la protección de la chimenea a través de su conversión en Bien de Interés Cultural (BIC). Un procedimiento que se intentó tiempo atrás y que decayó por cuestiones formales, pero que la Consellería de Cultura retomó en marzo y que ahora avanza a través la publicación del inicio del expediente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"La chimenea es un testimonio imponente del desarrollo industrial y energético de la historia moderna española y representa el apogeo de la producción eléctrica basada en el carbón, que fue fundamental en el crecimiento económico y en la industrialización del país", se recoge en la documentación.

Área de protección alrededor de la base. / ECG

"Fue la más alta de Europa"

"La central termoeléctrica en As Pontes constituye un elemento esencial, relevante y representativo del patrimonio industrial de Galicia, por su contribución al sistema eléctrico de Galicia y del Estado, a ser la principal productora de electricidad no nuclear del Estado español durante décadas", expone el argumentario. "La chimenea de hormigón de 36,40 metros de diámetro exterior en la base y 356 metros de altura es el elemento más destacable, único y singular del conjunto, tanto en términos cuantitativos como en lo relativo a la caracterización del paisaje y representatividad del total de las instalaciones y su actividad. Esta construcción fue en su momento la más alta de Europa y un hito emblemático de la ingeniería industrial estatal e internacional".

Con esta premisa, la idea es declarar BIC este inmueble para que tenga la categoría de monumento dentro del llamado patrimonio industrial. Su interés cultural, publica el BOE, es histórico, arquitectónico, antropológico, industrial, científico y técnico.

Según el expediente, se proponen un entorno de protección de la chimenea configurado por un área que circunscribe a la chimenea a una distancia de 45 metros del perímetro de su base. Eso evita un afectación mayor al terreno de la antigua térmica, de forma que no se sacrifique suelo con potencial industrializable para el futuro.

Además, la Xunta no está sola en esta declaración, ya que cuenta con el respaldo del vecindario, del Ayuntamiento de As Pontes y de la Diputación de A Coruña. Aunque todavía hay alguna duda sobre quién se encargaría de sufragar su conservación como BIC.

La imponente estructura. / J.M.

60.000 toneladas de hormigón

La construcción de esta imponente estructura comenzó en 1972 y terminó en 1976, cuando entró en funcionamiento la térmica, por lo que está a punto de cumplir 50 años de vida. Para levantarla, todo un reto para la época, se usaron 60.000 toneladas de hormigón. En su construcción participaron tres empresas, lideradas por Entrecanales y Távora y Auxini.

El resultado es una chimenea de sección troncocónica hueca, con una base de 36,40 metros de diámetro y una cumbre de 18,90 metros de diámetro, a 356,50 metros de altura, y un grosor también variable entre 110 y 30 cm. Tiene un ascensor para subir, lo que facilita su mantenimiento.

El hormigón de la chimenea fue tratado para su conservación durante el año 2012 por una empresa especializada, a fin de garantizar su integridad a largo plazo. En una inspección realizada en abril del año 2024 se constató que la chimenea mantiene un buen estado de conservación, sin observarse daños apreciables que amenacen su integridad.

Vista desde lo alto de la chimenea. / Cedida: Amigos das Pontes

Un mirador único: "Se ve a 20 kilómetros"

Quien tuvo la suerte de subir arriba asgura que la experiencia es brutal "siempre que no haya niebla", frecuente en la comarca en determinadas épocas del año. Ofrece una panorámica única de Terra Chá y parte de la zona de Eume. Es más, la chimenea es visible desde lugares tan alejados como San Simón (Vilalba), en el vecino Lugo, a más de 20 kilómetros en línea recta.

Quizás por ello, colectivos vecinales de As Pontes pusieron sobre la mesa la posibilidad de convertirla en un mirador, que incluso bautizaron como 'orre de Galicia-Mirador do Eume, un proyecto en todo caso complejo por la singularidad de la edificación. Sería, eso sí, un atractivo turístico "único en Galicia", como exponían en su momento Amigos de As Pontes. En todo caso, el primer paso para cualquer proyecto turístico futuro es su declaración como BIC para su total protección.