La Xunta amplía el Bono Alugueiro Mocidade con la previsión de llegar a 2.000 jóvenes más

El Ejecutivo gallego anunció este martes un incremento de la dotación presupuestaria del Programa Alugueiro Mocidade para este año. Con esta nueva partida de 11,4 millones de euros, la previsión de la Xunta, según detalló su presidente, Alfonso Rueda, es llegar a alrededor de 2.000 jóvenes más.

«Se tramitarán solicitudes que quedaron en la lista de espera por falta de fondos», explicó el mandatario autonómico, al tiempo que apuntó que en el presente ejercicio ya se han adjudicado 2.353 bonos. Estas ayudas, destinadas a alquiler de la vivienda habitual, alcanzan los 250 euros mensuales por un periodo de dos años.

Para poder acceder a las mismas es necesario estar censado en la ciudad en la que se reside para certificar que se trata de la vivienda habitual, ser menor de 36 años y disponer de una fuente regular de ingresos estable menor de tres veces el Iprem –unos 25.100 euros anuales–.

Por otro lado, también en materia de vivienda, reservará cinco millones de euros a financiar rehabilitaciones y la conversión de bajos en viviendas en concellos de menos de 5.000 habitantes. Las ayudas serán de un máximo de 30.000 euros siempre que el inmueble se destine a hogar principal o se alquile a precio tasado durante al menos cinco años.