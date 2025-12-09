La Xunta da luz verde al convenio para limpiar las franjas secundarias sin llegar a un acuerdo con la Fegamp

El Ejecutivo autonómico dio este martes luz verde al convenio para limpiar de biomasa las franjas de seguridad que rodean los núcleos de población para prevenir los incendios. Por primera vez, y tras la peor ola de fuegos forestales en la comunidad en lo que va de siglo, lo hará sin acuerdo con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), por lo que los concellos tendrán que adherirse de manera individual.

«Es labor de todos tener los montes más protegidos. La prevención es cosa de todos», declaró la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, quien lamentó que no haya ese «convenio paraguas» —con Seaga y la Fegamp— que, en sus palabras «facilitaba todo». Y es que, según señaló, el tiempo apremia y el convenio no puede retrasarse para cumplir con lo que manda la ley: que todo esté desbrozado para el 31 de mayo.

También el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se pronunció sobre este convenio rechazado por el 60% de los alcaldes que conforman la entidad supramunicipal que preside el alcalde socialista de Vilagarcía, Alberto Varela. «Lo lamento mucho, coincide con la representación política de los que allí votaron», dijo refiriéndose a PSdeG y BNG, quienes son mayoría en la Fegamp.

Este plan contará con una dotación de 100 millones de euros para los próximos años, «lo que duplicará la cuantía anual que hay actualmente», alcanzando los 25 millones. A través de este plan, entre otras cuestiones, se despeja la biomasa de los concellos en un perímetro de 50 metros alrededor de casas y otras infraestructuras.

Novedades del convenio

El convenio incorpora, además, novedades. Una de ellas, tal como explicó Gómez, es la ampliación de las parroquias priorizadas, es decir, aquellas en las que los vecinos pueden contratar a Seaga para la limpieza de los predios, por un precio de 420 euros por hectárea. Así, pasarán de ser 157 a 276.

Asimismo, el Gobierno gallego asumirá la ejecución subsidiaria de franjas en aquellas localidades que tengan una población inferior a 10.000 habitantes. Este era, precisamente, uno de los puntos de discrepancia con el ente supramunicipal, que pedía que esta ayuda se elevará a los concellos de menos de 15.000 vecinos.

También en materia de prevención de incendios, Rueda anunció la contratación de dos nuevos aviones de carga en tierra durante un periodo de tres años y un coste de 4 millones.