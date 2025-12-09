La Xunta minimiza la huelga sanitaria: cifran el seguimiento en el 18%, mientras los sindicatos hablan del 80%

Los médicos españoles han iniciado este martes un paro de cuatro días consecutivos contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad y para reivindiacr la necesidad de uno propio que reconozca sus particularidades.

La huelga ha sido convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), y en la comunidad gallega se sumó a la convocatoria el sindicato de facultativos de Galicia independientes (O'Mega).

Las cifras de seguimiento que ha dado esta mañana la Consellería de Sanidade, minimizan la protesta como ya aconteció en el paro contra la precarización de la Atención Primaria en noviembre. Según el departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño, en el turno de mañana únicamente el 18,2% de los profesionales han secundado la huelga.

Cifras muy por debajo de las que aportó O'Mega, cuyo presidente, Manuel Rodríguez, ha asegurado a EFE que el seguimiento global se ha situado en torno al 80%.

Rodríguez ha dicho que casi el 80 % de las consultas hospitalarias se han cancelado, así como toda la actividad quirúrgica excepto la oncológica y la más urgente.

En atención primaria, el apoyo ha sido menor «por los servicios mínimos» decretados, ha criticado.

La Xunta ha establecido unos mínimos del 100 % de la «actividad urgente» en los servicios de urgencias y guardias médicas, quirófanos para intervenciones «inaplazables», salas de partos y laboratorios de urgencias, unidades de reanimación, cuidados intensivos, diálisis y tratamientos oncológicos.

En atención primaria también se han establecido unos mínimos del 100 % en las urgencias extrahospitalarias de los puntos de atención continuada (PAC), mientras que en la actividad ordinaria de los centros de salud debe prestarse la «asistencia urgente o inaplazable de la unidad o servicio».

Los mínimos van desde al menos un efectivo en centros con cuatro o menos médicos de familia, hasta cuatro efectivos en centros con trece o más médicos, así como un pediatra por centro o zona de referencia.

En la primera jornada de huelga se ha realizado además una concentración frente al Hospital Universitario de Santiago, en el que han participado varios centenares de profesionales, pese a la lluvia, según O'Mega.

En la concentración se ha leído un manifiesto con el que el sindicato reclamó un estatuto médico propio que reconozca su «responsabilidad legal y ética, que son únicas», así como su «penosidad»; donde las condiciones de los médicos sean negociadas por los propios médicos, y que blinde su «liderazgo clínico» dentro del equipo.

«Queremos sentarnos a negociar un marco jurídico que blinde la calidad asistencial y la dignidad de la profesión», han insistido.

O'Mega ha convocado concentraciones para los próximos días en los hospitales de Lugo (día 10), Vigo (día 11) y Ourense (12), y el jueves por la tarde una manifestación en Vigo.

Este paro llega pocos días después de que los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco (UGT, CCOO, CSIF, SATSE-FSES y CIG-Saúde) hayan programado otra huelga indefinida en enero pero por el motivo contrario: rechazan una ley propia para los médicos y critican la «deslealtad» del Ministerio por haber tenido negociaciones «paralelas» con CESM y SMA