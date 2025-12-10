Más del 80% de los médicos gallegos secundan el segundo día de huelga

Los médicos gallegos han iniciado este martes un paro de cuatro días consecutivos contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad y para reivindicar la necesidad de uno propio que reconozca sus particularidades. El segundo de los cuatro días de paro convocado a nivel estatal por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), al que se ha sumado el sindicato de facultativos de Galicia independientes O'Mega, volvió a dejar un seguimiento masivo en la sanidad gallega, según esta organización. En Galicia, además, O'Mega ha convocado concentraciones diarias en los centros sanitarios y ha llamado a participar este jueves en una manifestación en Vigo.

En los siete grandes hospitales de la comunidad el apoyo a la huelga superó el 80 %, mientras que en Atención Primaria fue algo menor y se situó entre un 68,1 % en Lugo y un 82,9 % de Vigo, indican los datos divulgados por O'Mega. Estas cifras difieren ampliamente, al igual que ocurrió ayer, con las aportadas por la Consellería de Sanidade, que asegura que en el turno de mañana de este miércoles el seguimiento fue solo del 21,2 %.

Esta mañana, el consellerio de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y el gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), José Ramón Parada, mantuvo encuentro de trabajo telemático con los gerentes de las áreas sanitarias para evaluar el impacto del parón. «En relación al día de ayer, la incidencia de un 18% ha subido hasta un 21,25%», indicó el conselleiro en declaraciones a los medios. Asegura que es mucho más notoria en los hospitales, obligando a cancelar «250 cirugías, 6.900 consultas hospitalarias, 5.400 consultas de la atención primaria y 625 pruebas complementarias». En total, 13.175 procedimientos terapéuticos. Además, culpa a las huelgas de médicos de los retrasos en las listas de espera «porque todo este trabajo que se está dejando de hacer».

En los centros hospitalarios el apoyo alcanzó el 27,2% —28 % en los siete grandes hospitales y 19% en los comarcales— y en atención primaria fue del 6%. El presidente de O'Mega, Manuel Rodríguez, ha asegurado a la agencia Efe que se están poniendo servicios mínimos por encima de lo que se había establecido incialmente y que sus abogados están «recabando datos» para denunciar esa «irregularidad». «Están enfadando más a la gente», ha señalado, y por eso espera que el seguimiento del paro se mantenga en cifras elevadas en las dos jornadas que quedan.

El conselleiro de Sanidade insite en la «necesidad de que el Ministerio de Sanidad haga un esfuerzo» para revocar esta tensa situación. «No podemos estar así con huelgas continuamente, unas después de otras, porque insisto, los perjudicados son los pacientes», apuntó Caamaño.

Los médicos españoles iniciaron el martes un paro de cuatro días consecutivos, el tercero del año, contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad y para reivindicar uno propio que reconozca sus particularidades. El paro interviene pocos días después de que los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco (UGT, CCOO, CSIF, SATSE-FSES y CIG-Saúde) hayan programado otra huelga indefinida en enero pero por el motivo contrario: rechazan una ley propia para los médicos y critican la «deslealtad» del Ministerio por haber tenido negociaciones «paralelas» con CESM y SMA.