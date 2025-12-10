Besteiro anula su agenda pero el PSdeG hará un «pronunciamiento contundente» sobre Tomé

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, tenía previsto visitar esta mañana un centro de acogida de personas migrantes en Padrón (A Coruña). Sin embargo, el importante eco mediático y la absoluta gravedad de las denuncias de acoso sexual contra el presidente de la Deputación de Lugo, José Tomé, dadas a conocer ayer el el programa 'Código 10', han obligado al líder de los socialistas gallegos a cancelar en el día de hoy toda su agenda.

Hasta el momento, el partido no ha dado ninguna valoración al respecto. Ayer mismo, en el mismo programa que publicaba las denuncias, se recogían unas declaraciones de Besteiro en las que aseguraba: «No me consta ninguna denuncia, ni de ninguna compañera, ni del partido ni fuera de él». Eso sí, puntualizaba el líder del PSdeG que «si hay denuncia, vamos a ser inflexibles en la aplicación de nuestros protocolos». Todo ello después de que una de las presuntas víctimas apuntase que tanto Besteiro; como la exalcaldesa de Lugo, Lara Méndez; como la secretaria de Organización del PSdeG lucense, Pilar García Porto, conocían el contenido de las acusaciones.

Poco después de anular su agenda, fuentes del PSdeG anunciaban que el partido realizaría a lo largo del día de hoy «un pronunciamiento contundente», sin aclarar quien sería el encargado de realizar dicha declaración ni en que términos se llevaría a cabo. Es posible que sea Lara Méndez quien lo realice. Y es que la secretaria de Organización del PSdeG mantiene su agenda y participa esta mañana en la junta de portavoces del Parlamento gallego.

Las reacciones en el seno del partido a las acusaciones contra el alcalde de Monforte y presidente de la Deputación de Lugo no se han hecho esperar. La alcaldesa socialista de A Coruña, Inés Rey, manifestó esta mañana su «absoluta indignación» con todos los comportamientos machistas. Rey ha dicho sentir «profundo asco» y ha añadido: «Lo que pido es que se investigue con la máxima celeridad y firmeza y contundencia».