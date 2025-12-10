Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE, al valorar el caso del presidente de Lugo, avanza que apartará «con contundencia» a quienes sean denunciados por acoso sexual

Seis mujeres han denunciado a José Tomé, también alcalde de Monforte, por presunto acoso sexual a través del canal interno del Partido Socialista

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé / XOAN ÁLVAREZ

E.P.

Santiago de Compostela

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que el partido apartará "con contundencia" a quienes sean denunciados por acoso sexual, tras el nuevo caso del presidente de la Diputación socialista de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé.

Seis mujeres han denunciado a Tomé por presunto acoso sexual a través del canal interno del PSOE. Los testimonios de las mujeres, en los que hablan de tocamientos, llamadas e imágenes por parte del socialista, se han dado a conocer en el programa de televisión Código10, de Cuatro.

En los pasillos de la Cámara Baja, López ha señalado que estos casos que están apareciendo están fuera de lo que son «los principios y los valores» del PSOE y «todos» serán apartados del partido «con contundencia».

Extracto de una de las denuncias reveladas este martes por el programa «Código 10» emitido por la cadena Cuatro

Extracto de una de las denuncias reveladas este martes por el programa «Código 10» emitido por la cadena Cuatro / FDV

Preguntado por el hecho de que socios parlamentarios como ERC estén tachando a los socialistas de «inútiles» en este asunto, López ha defendido que su partido lleva propuestas semana tras semana al Congreso, muchas de las cuales «significan un avance para la ciudadanía española, que significan nuevos derechos, nuevas ayudas y un nuevo progreso colectivo».

Y, respecto a la protección de las mujeres, ha añadido, «hay todo un despliegue de lo que es el Pacto de Estado en este sentido». «Lamentablemente tenemos que lamentar demasiadas víctimas de esa lacra que es el terrorismo machista, pero yo creo que tenemos que sumar todos recursos, fuerzas y voluntades para intentar acabar con ello», ha concluido.

