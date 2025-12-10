Detectan cinco gaviotas con gripe aviar en el concello lucense de Xove

Cinco gaviotas patiamarillas han sido identificadas como portadoras de gripe aviar en la localidad de Xove (Lugo), según alerta la Consellería do Medio Rural. De esta forma, ya son 18 los animales silvestres detectados con la enfermedad en Galicia. Los ejemplares fueron trasladados al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático de O Veral, también en Lugo.

Allí las gaviotas enfermas fueron sometidas a un análisis y sus cadáveres, «conforme a la normativa en vigor», debidamente destruidos. El brote fue confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) e inmediatamente comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por su parte, la Xunta subraya que, de momento, no hubo contagios entre aves de corral. Por ello, recomienda extremar las precauciones en las explotaciones avícolas, tanto industriales como privadas, en los gallineros de particulares, para evitar un contacto directo con aves silvestres que pudieran contraer la gripe. Además, la Consellería aconseja comunicar cualquier sospecha a los servicios veterinarios oficiales.

450 cigüeñas muertas por gripe aviar

A escasas seis horas en coche de Galicia, en las inmediaciones del río Manzanares a su paso por Getafe (Madrid) fueron encontrados 450 cadáveres de cigüeñas que «probablemente» habían contraído la enfermedad. En un escenario de incertidumbre, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha querido transmitir esta mañana «tranquilidad» a la ciudadanía. Añadió, además, que los análisis confirmarán en unas horas que se trata de gripe aviar.

Asimismo, el consejero ha confirmado que están en coordinación con el Ministerio, con los Ayuntamientos y con los profesionales para intentar que este esta posible gripe aviar no afecte «a expotaciones de aves comerciales».