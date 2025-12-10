La gestión del jabalí va a Madrid: Galicia se reúne con el Ministerio de Agricultura para evaluar una coordinación conjunta

El reciente y mediático estallido del brote de peste porcina africana (PPA) en Cataluña ha vuelto a poner en el ojo del huracán a los jabalíes al ser las principales víctimas en este nuevo episodio de la enfermedad. La detección de casos de PPA en esta especie —aunque el sector veterinario recalca que es una dolencia vírica extendida por la práctica humana— encontró consenso en todos los sectores políticos y agrarios para un mismo cometido: controlar su sobrepoblación.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) se reunió esta mañana con los responsables de gestión cinegética de las comunidades autónomas para recabar información relativa a las medidas de la vigilancia epidemiológica y de bioseguridad de la fauna silvestre que aplican, datos sobre seguimiento de población de jabalíes y de las medidas implantadas para su control tras el brote de peste. En concreto, el objetivo de este Comité de Caza es realizar un estrecho seguimiento de la situación en todo el territorio nacional y poder compartir la información con todas las comunidades autónomas.

En este escenario, una reunión celebrada este martes, el grupo de trabajo para su gestión en Galicia —integrado por representantes de las Consellerías do Medio Rural y de Sanidade, de las administraciones titulares de las carreteras gallegas, de la Guardia Civil y del Seprona, de la Unidad de Policía Adscrita de Galicia, de la Fegamp, de la Federación Galega de Caza, de sociedades de cacería, y de las organizaciones agrarias— propuso incentivar la captura de los ejemplares con bonificaciones o exenciones de tasas para los cazadores, con más modalidades permitidas, y, así, atajar su sobredensidad y cercanía a núcleos humanos. Si bien la semana pasada las organizaciones agrarias y la Xunta mostraron más sintonía tras un primer encuentro, las lecturas que han hecho de la reunión del martes han sido diferentes

El Sindicato Labrego Galego (SLG) y Unións Agrarias (UUAA) cuestionaron la efectividad de esta medida, y ahora el MAPA insiste en que el aumento de jabalíes «no puede ni debe limitarse a la actividad cinegética». Como se ha realizado en el caso de la zona afectada por el foco de la PPA, deben establecerse colaboraciones con la administración local, expertos científicos y los propios cazadores para poner en marcha las medidas más efectivas en función de las características de cada territorio.

Sin embargo, en la junta de hoy, presidida por la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil, el Gobierno ha instado a las comunidades autónomas a reforzar las medidas de la vigilancia epidemiológica y de bioseguridad. Busutil ha a remarcado que para mejorar los datos disponibles de población de jabalíes en toda España, de manera estandarizada y comparable, el Ministerio suscribió una encomienda con el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC) que permitirá contar en 2026 con una metodología para el monitoreo de estos animales que se transferirá a las comunidades autónoma. Es decir, Galicia tendrá que tener un registro sus jabalíes para poder controlarlos.

La directora general también ha recordado el marco establecido en el plan nacional de vigilancia de la fauna silvestre y subrayado la importancia de la supervisión pasiva, en la que los cazadores juegan un papel determinante en la detección de animales con sintomatología compatible con esta enfermedad. Estas cuestiones ya se abordaron por parte del Departamento que lidera Luis Planas con los responsables autonómicos de sanidad animal en el marco del comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve). Por su parte, los representantes de las CCAA han expuesto las medidas de control poblacional que aplican para hacer frente a la sobrepoblación de jabalíes y se han compartido experiencias ya puestas en marcha por la situación de emergencia surgida con la aparición de la PPA.

Además de analizar la situación de la población de jabalíes, el Comité de Caza ha abordado la situación de otras especies cinegéticas como la codorniz y la tórtola, que cuentan desde hace años con estrategias de cooperación conjunta para mejorar su sostenibilidad poblacional. Este comité de caza tiene previsto volver a reunirse en enero para compartir información sobre las medidas puestas en marcha por las comunidades autónomas.