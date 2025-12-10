«La IA nos dirá cómo actuar contra el abandono escolar»

Galicia quiere situarse a la vanguardia en el uso de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito educativo. La Consellería de Educación presenta hoy en la Cidade da Cultura, en Santiago, un programa basado en IA para combatir el abandono escolar. Se denomina EdugalIA y ya despierta, dice la Xunta, un notable interés en otras comunidades. Profesorado y empresas tecnológicas conocerán su funcionamiento por boca de algunos de los expertos que asesoran al Gobierno gallego en la iniciativa, entre ellos la economista formada en Yale Caterina Calsamiglia, responsable del grupo de Ciencias Sociales Computacionales del Barcelona Supercomputing Center.

¿Cómo funciona el programa?

Yo diría que el reto más importante que se plantea con este programa no es solo predecir el abandono escolar. Eso no es tan difícil, porque con seis variables socioeconómicas podrías hacer una predicción bastante alta, sino indicarte qué intervenciones puedes llevar a cabo para evitar ese abandono de los estudios.

¿De qué manera? ¿Con una adaptación curricular?

No, más que bajar el nivel de la exigencia, lo que plantea este sistema es tener muchos datos para poder identificar qué cosas concretas motivan al niño para poder redirigirlo hacia allí.

¿Se están haciendo cosas parecidas en otros puntos de España?

En Andalucía hay algún ejemplo, pero más centrado en la predicción y a veces para eso no hace falta la IA. En Galicia, la innovación potente es darle al modelo suficientes elementos para que encuentre qué es lo que ese niño puede llegar a hacer. La ambición es enorme, pero con que avancemos un 10% ya es un gran paso.

¿Cómo se garantiza que esa especie de semáforo que alertará sobre el riesgo de que un estudiante deje los estudios no acabará condicionando las expectativas sobre ese alumno?

Eso que dices es lo más importante. Es una herramienta que mal utilizada puede ser muy peligrosa, pero el equipo tiene muy claro que el semáforo no tiene solo tres colores, sino que te puede indicar que un niño necesita un mentor que le ayude, que otro requiere ayuda con un problema de dislexia...

¿Hay riesgo de que se den falsos positivos?

Absolutamente si tú no le das suficientes variables, pero si tú empiezas a coger todas las circunstancias de la persona puedes configurar no una predicción, sino una serie de caminos que la persona puede llegar a recorrer dado lo que ha hecho hasta ahora.

Cada alumno tendrá un expediente digital que integrará datos académicos, sanitarios y sociales. ¿Existe el riesgo de que se acabe vulnerando su privacidad?

La propia ley va a ser muy exigente en que se utilicen datos que sean estrictamente necesarios. Y habrá un paso previo de verificar si esa información es útil. Algunos datos se podrán dar y en otros habrá que pedir el consentimiento.

Parece ciencia ficción...

La ciencia ficción se ha encargado de enseñarnos los peligros y ha sido menos explícita en las bondades que podría tener la IA. Hay que avanzar siendo muy conscientes de los riesgos y, por tanto, controlándolos y trabajar con los expertos para facilitar esa orientación y encontrar ese camino que todos creemos que tenemos dentro.

Entonces, ¿habrá siempre supervisión humana?

Sí, eso la ley te lo va a imponer. E igual que ahora la gente entrena al ChatGPT, los orientadores entrenarán este modelo diciéndole: «Mira, he probado lo que me has dicho y no me ha ido bien. En cambio, esto otro, si». Y así el modelo se irá retroalimentando.